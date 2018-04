Ook succes voor Quick.Step in Baskenland: Alaphilippe viert feest in openingsrit XC

02 april 2018

17u48 45 Wielrennen De openingsrit van de Ronde van het Baskenland was een kolfje naar de hand van Julian Alaphilippe. De 25-jarige renner van Quick.Step Floors reed met Primoz Roglic weg op de slotklim en het duo gaf in de afzink hun voorsprong niet meer uit handen. In de sprint rekende de Fransman uiteindelijk af met de Sloveen. Alaphilippe is meteen ook de eerste leider.

Daags na de Ronde van Vlaanderen stond de eerste etappe van de Ronde van het Baskenland op het menu. De renners kregen een lastige tocht met vijf beklimmingen onder de wielen geschoven. Het sein voor Thomas De Gendt om er nog eens een lap op te geven. Onze landgenoot van Lotto-Soudal maakte op de tweede helling de oversteek naar de kopgroep.

De Gendt dook de finale met vier compagnons in. Zijn metgezellen: Jonathan Lastra, Dario Cataldo, Amanuel Ghebreigzabhier en Aitor Gonzalez. Met nog dertig kilometer voor de boeg had het vijftal een voorgift van 45 tellen op de grote meute. Niet voldoende, zeker met de Alto de Aia (9,5 km aan 3,4%) en de Elkano Gaina (2,4 km aan 9%) nog in het verschiet.

Niet veel later waren De Gendt en co er dan ook aan voor de moeite. Geen nieuwe ‘Thomas De Gendt-dag’ dus vandaag. Voor wie was het dan wel prijs? Kanshebbers genoeg. Mikel Landa, Nairo Quintana, Romain Bardet, Vincenzo Nibali, Michal Kwiatkowski, Richie Porte, Dylan Teuns, Julian Alaphilippe, Ilnur Zakarin, Rui Costa, Michael Matthews, Diego Ulissi, Primoz Roglic en Rigoberto Uran waren allemaal van de partij. Niet min.

Sterke Vanendert

Op de slothelling trok Roglic het tempo flink de hoogte in. Enkel Quintana en Alaphilippe waren in staat de gewezen schansspringer bij te benen. Niet veel later ging het ook voor Quintana te snel, terwijl Jelle Vanendert iets verderop indruk maakte. Onze landgenoot bereikte als vierde de top van de steile Elkano Gaina. Knap.

Roglic en Alaphilippe hadden boven een bonus van meer dan twintig seconden. Voldoende. Een sprint met z’n tweeën in de straten van Zarautz. Daarin toonde de Fransman zich nipt sneller dan de Sloveen. Zege nummer 22 voor de troepen van Quick.Step Floors. Over een indrukwekkende seizoensstart gesproken. Vanendert finishte als eerste Belg op de achtste plek. Alaphilippe rijdt morgen logischerwijs rond in de gele leiderstrui.

Best selfie you'll see today!#itzulia pic.twitter.com/qp5siVS8FP Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

El ciclista boyacense @NairoQuinCo finalizó décimo en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco, a 23 segundos del ganador Julian Alaphilippe. pic.twitter.com/CMTI3ygYun Boyacá Sie7e Días(@ boyacasietedias) link