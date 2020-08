Ook Schachmann spreekt na val door aanrijding in Lombardije: “We moeten nadenken over vangnetten en signalisatie” DMM

18 augustus 2020

08u26

Bron: Bild 0 Wielrennen Hij kwam als zevende over de meet, ruim vier minuten na winnaar Jakob Fuglsang, mét een gebroken sleutelbeen nota bene. Ook Maximilian Schachmann moet na de Ronde van Lombardije zijn wonden likken. De kans dat de 26-jarige Duitser de Tour haalt is zo goed als onbestaande.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het raakte wat ondergesneeuwd door de ijzingwekkende tuimelperte van Remco Evenepoel, maar ook Duits wielerkampioen Maximilian Schachman bleef in de Ronde van Lombardije niet van onheil gespaard. De renner van Bora-Hansgrohe ging in de aanloop naar de Civiglio op zoek naar de aansluiting met de kopgroep, maar werd plots onderuit gereden door een BMW die op het parcours was beland.

“Na ruim 200 kilometer in 35 graden reed ik in een afdaling en zag ik een zwarte wagen”, doet Schachmann zijn verhaal bij het Duitse Bild. “Veel tijd om na te denken was er niet. Ik reed op dat moment 70 kilometer per uur. De cameramotor toeterde, maar de vrouw achter het stuur sloeg linksaf”, aldus Schachmann. De Duitser kon de BMW niet meer ontwijken en belandde vol in de flank van de auto.



“Ik zat op dat moment op een zevende plaats te koersen in een wielermonument. Het maakt me van streek dat de weg bij zo’n groot evenement niet volledig beveiligd is door de organisatie. In die positie moet er toch minstens een politiemotor bij me rijden? Of het parcours moet goed afgesloten zijn, zoals in de Tour of Guangxi het geval is. Daar staat links en rechts om de 20 meter iemand om zeker te zijn dat er niemand op de weg komt.”

“Op zo’n moment denk je: moet ik in een wedstrijd dan ook maar niet rechts gaan rijden, zoals in het verkeer het geval is? Het is jammer, maar je moet kunnen vertrouwen op de organisatoren”, zegt Schachmann. “Evenepoel maakte een stuurfout toen hij het ravijn in viel, maar hij is niet de eerste die dat overkomt. De voorbije jaren zijn er veel gevallen in die afdaling. Dan moet je toch serieus nadenken over vangnetten of signalisatie.”

Volgens Schachmann houden de renners immers rekening met waarschuwingen. “We letten in koers vaak al op verkeersborden langs de weg voor de gewone weggebruikers. We remmen makkelijker af als er een bord staat met het opschrift: ‘gevaarlijke bocht, maximaal 50 kilometer per uur’. Als die punten van een afdaling met extra signalisatie worden aangeduid, dan ben ik zeker dat we het gevaar op die plaatsen niet zouden negeren.”

Zelf hield Schachmann een gebroken sleutelbeen over aan zijn aanrijding in de Ronde van Lombardije. Bijzonder sneu, want de Duitser wou zich in de Tour laten zien. “Wat me het meest stoort, is dat het mijn eigen schuld niet was. Ik heb me drie maanden door de coronacrisis moeten sleuren, de Tour was daarbij altijd het doel. Nu zit ik hier plots met financiële verliezen omdat ik niet kan koersen.”

Vorig jaar eindigde de Tour van Schachmann in dezelfde bocht waar Wout van Aert in de tijdrit naar Pau ten val kwam. De Duitser brak toen zijn hand. “Ik denk dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ik dit jaar aan de start kom. Het is een ‘mooie’ breuk. Ik heb geen operatie nodig en de hoop is dat de botten weer aan elkaar groeien. ‘s Nachts draag ik een brace, overdag loop ik normaal rond. Maar mijn arm optillen, dat lukt nog niet.”

Lees ook:

Gevaar loert om elke hoek in Lombardije: Schachmann botst op auto op parcours en breekt sleutelbeen, UCI overweegt klacht tegen RCS

De opmars van Maximilian Schachmann: “Ook in Vlaanderen moet hij zijn streng kunnen trekken”