Ook Sagan onder de indruk van “ongelooflijk sterke” Evenepoel, al ziet Slovaak onze landgenoot niet als zijn ‘opvolger’

Zo gaat dat dan. Als een nieuwe sensatie de neus aan het venster steekt, krijgt een gevestigde waarde daar vragen over. Ook Peter Sagan ontsnapte er in Argentinië niet aan, al leek de Slovaak dat niet heel erg te vinden. De drievoudig wereldkampioen kent onze landgenoot maar al te goed, drie dagen geleden wijdde hij nog een Instagram-post aan de 20ste verjaardag van de jongeling van Deceuninck-Quick.Step.

“Evenepoel is een geweldig renner en hij is al ongelooflijk krachtig”, aldus Sagan, die Evenepoel in staat ziet om de komende jaren één van de renners te worden met het grootste internationale aanzien. Sagan kreeg ook de vraag of hij Evenepoel als zijn opvolger ziet. “Dat niet”, repliceerde de drievoudig wereldkampioen. “Als hij veel koersen wint, dan zal hij dat op zijn eigen manier doen.”

Sagan geeft verder aan dat hij blij is dat renners als Evenepoel of, een paar jaar eerder, Julian Alaphilippe, hun plek in het peloton hebben ingenomen. “Ze doen het niveau stijgen”, vindt de Slovaak. “Door hun komst heb ik geleerd dat het belangrijk is om je tot in de puntjes voor te bereiden op de belangrijke wedstrijden. Je kan niet zomaar blijven winnen van januari tot december. Door de komst van die youngsters, waardoor het wielrennen ook elk jaar verandert, is het moeilijker geworden om te winnen.”

Geen Omloop en Kuurne

2020 is een olympisch jaar. Sagan zal er een gooi doen naar goud en daarom ziet zijn seizoen er anders uit. Hij rijdt voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Italië en ook de Tour zal hij betwisten. Daardoor moet hij zijn seizoen wel anders opbouwen dan gewoonlijk. Zo trekt hij in februari met twee of drie ploegmaats op hoogtestage naar Colombia, om zich klaar te stomen voor de klassiekers. Op 7 maart keert Sagan dan terug in competitie in de Strade Bianche, zo meldt Cyclingnews. Daardoor skipt Sagan dus het openingsweekend, waar hij eerder had aangegeven wel te starten in de Omloop Het Nieuwsblad.

“Peter heeft geen wedstrijden nodig om zich klaar te stomen. En dan werkt hij graag op hoogte,” verklaart Jan Valach, sportdirecteur van Bora-Hansgrohe, de plannen bij Cyclingnews. “Hij is het soort renner dat zijn conditie kan opbouwen door te trainen en dan heeft hij maar een paar races nodig om weer op ‘volle snelheid’ te komen.”