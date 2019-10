Ook Roger De Vlaeminck op intensieve zorgen: “Maar ik stel het goed nu” JDK/JSA

14 oktober 2019

17u07 12 Wielrennen Net Net als Eddy Merckx ligt ook Roger De Vlaeminck in het ziekenhuis. De 72-jarige wielerlegende werd zaterdagochtend onwel en werd met koorts op intensieve zorgen opgenomen in het AZ Alma in Eeklo.

“Ik had vrijdagavond al koude rillingen gekregen”, deelde ‘Monsieur Paris-Roubaix’ ons zelf mee vanop zijn ziekenbed. “Zaterdagochtend voelde ik me nog steeds niet in mijn haak. Ik had 39 graden koorts en besloot naar het ziekenhuis te gaan. Daar moet ik nog zeker de komende 48 uur blijven voor uitgebreide onderzoeken van hart, longen, enzovoort. Ze willen me volledig doorlichten om de oorzaak van mijn ‘malaise’ te achterhalen.”

Mogelijk zorgde een virus in het bloed voor het onheil, maar dat moet dus nog worden uitgemaakt. “Alle omstandigheden in acht genomen, stel ik het op dit moment goed”, laat De Vlaeminck nog weten. “De koorts is geweken en voorts voel ik geen pijn. Al heeft het zich wel een beetje op mijn nekspieren gezet.”

Eerder vandaag raakte bekend dat ook Eddy Merckx in het ziekenhuis ligt. De vijfvoudige winnaar van de Tour kwam ten val tijdens een fietstocht en liep daarbij een hoofdwonde op.