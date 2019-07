Ook renners in de Tour klagen over de hitte: “Dit is niet gezond meer.” Redactie

24 juli 2019

09u43 0

Ook in Frankrijk slaat de hitte toe en dat zullen de renners gevoeld hebben. Ze rijden vandaag een rit van 200 kilometer van Pont du Gard naar Gap. In Pont du Gard kunnen de temperaturen oplopen tot 39 graden.

Gisteren was het ook al 38,4 graden in de Tour. De temperaturen voor de komende dagen in Gap schommelen tot en met vrijdag rond de 34 graden. “ Ik hoop dat het tegen dat we in de Alpen zijn wat afgekoeld is want anders wordt dat ondraaglijk”, zei Jasper Debuyst gisteren. Volgens Sagan is koersen met zo'n warmte niet gezond. Elke renner reageert anders op de hitte. Australiër Caleb Ewan heeft het bijvoorbeeld minder lastig met het warme weer. De ploegen doen nemen verschillende maatregelen om de renners zoveel mogelijk af te koelen.