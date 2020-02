Ook Quick.Step-renner Michael Morkov in quarantaine op WK baanwielrennen

Wielrennen

Het coronavirus houdt de wielerwereld in zijn greep. Nu moet ook Michael Morkov (34), die in Berlijn aan het werk is op het WK baanwielrennen, in quarantaine blijven. De Deense renner van Deceuninck-Quick.Step startte gisteren niet meer in de vijfde rit van de UAE Tour, waar naar verluidt vier coronagevallen zijn , en vloog naar Duitsland.