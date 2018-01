Ook Naesen ging Omloop al verkennen: "Zonder Sagan moet ik sowieso één plek vooruit" Dries Mombert

20 januari 2018

19u16 0 Wielrennen In navolging van Greg Van Avermaet tekende vandaag met Oliver Naesen die andere Parelvisser present op Velofollies in Kortrijk. De Belgische kampioen kijkt uit naar de klassiekers en kan met de nodige versterking op wat extra speelruimte rekenen.

Na de ploegstages begint het peloton de komende weken aan het echte werk. Ook Oliver Naesen staat te popelen om eraan te beginnen. "Ik heb een goede voorbereiding gehad. Alles verliep naar wens," vertelde Naesen ons tussen de vele handtekeningen door op Velofollies. "Ik heb de Costa Blanca afgeschuimd en dat was ideaal om de laatste stapjes richting het wielerseizoen te zetten. Ik begin in Valencia met aanvullend de Ruta del Sol. Daarna gaat het in volle vaart naar het openingsweekend. Ik hoop er dan helemaal te staan tot aan de Amstel Gold Race."

Met de transfers van Silvan Dillier en Tony Gallopin is de voorjaarskern van AG2R gevoelig versterkt en dat opent perspectieven volgens Naesen. "We hebben op stage de finales van de klassiekers nog eens herbekeken. Het is opvallend hoe vaak ik alleen zat en andere renners moest terughalen. Nu zal ik diep in de finale beter omringd zijn en dan kan ik uiteraard wat frisser voor de dag komen. Met Dillier en Gallopin kunnen we ook wat spelen in zo'n finale, dat is dus wel leuk."

"Het marcheert wel voor Sagan in Australië"

Ook de concurrentie ontsnapt niet aan het alziend oog van de Belgische kampioen. "Ja, ik hou het in de gaten. Het marcheert wel voor Sagan daar in Australië. Enfin, het marcheert eigenlijk altijd voor Sagan. Dat hij niet deelneemt aan de Omloop is wel een voordeel. In principe is dat één plaats vooruit."

"Ik heb de finale al verkend. Het is niet per se lastiger, maar gewoon anders. Het is bovendien de eerste keer dat ik in koers over het parcours van de oude Ronde van Vlaanderen zal rijden. Ik kijk daar wel naar uit. De Muur en de Bosberg bieden extra kansen om diep in de finale het verschil te maken. Dat moet me dus wel liggen."