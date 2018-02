Ook Naesen gefrustreerd: “Leek alsof iedereen wou wachten op peloton”, Stuyven: “Opgehouden bij val op Muur” Dries Mombert en Bart Audoore

24 februari 2018

19u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Dubbel gevoel bij de Belgische kampioen aan de meet in Meerbeke. Oliver Naesen kleurde de finale, maar moest zich tenslotte wel neerleggen bij een 27ste plaats. "Het was een frustrerende wedstrijd, het leek erop alsof iedereen wou wachten op het peloton.”

“Heel jammer. Aan de andere kant ben ik wel heel blij met mijn vorm. Vorige week kende ik wat problemen in de Ruta del Sol met mijn neusbreuk en ziekte. Die problemen zijn helemaal van de baan. Daar ben ik super content mee”, klonk het bij Naesen. “Ook het team staat op punt. Hier op kunnen we bouwen. Stijn Vandenbergh en Silvan Dillier reden een knappe wedstrijd. Iets om mee te nemen naar het vervolg van de klassiekers."

Stuyven: "Plots vielen ze voor me op de Muur"

Jasper Stuyven (25) won de sprint voor de vierde plaats en hield daar een dubbel gevoel aan over. “Op een manier ben ik tevreden”, zei de kopman van Trek-Segafredo. “Ik heb er het maximale uitgehaald. Anderzijds weet ik niet wat het was geworden als ik niet vast had gezeten op de Muur. Bij het opdraaien van de Vesten zat ik rond de vijftiende, twintigste plaats, klaar om mee te schuiven als er gedemarreerd zou worden. Maar dan vielen ze plots voor me. Ik moest me vasthouden aan de hekken om zelf niet te vallen. Ik stond stil en werd langs alle kanten voorbijgestoken.”

“Ik wist dat het voorbij was. Ik had nog twee keuzes. Ik had nog kunnen proberen om iedereen in een adrenalinestoot voorbij te knallen op de Muur, maar dan was ik na de top nergens meer naar toe gereden. Het was slimmer om de andere optie te kiezen en te gokken dat het tot een hergroepering zou komen. Dit was een vrije goeie dag voor me: de benen waren goed, maar ik had geen explosieve versnelling in huis. Dan is vierde niet slecht.”