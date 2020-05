Exclusief voor abonnees Ook mannen van ‘De Melkerie’ komen (voorzichtig) weer uit hun kot: “Onze eerste tochtjes? Veel lawaai!” Merijn Casteleyn & Joeri De Knop

30 mei 2020

07u00 0 Wielrennen Yves Lampaert (29), Tim Declercq (31), Stijn Steels (30) en Bert Van Lerberghe (27), alias de Deceuninck-Quick.Step-as van trainingsgroep ‘De Melkerie’: pure ‘Comedy Capers’ in een mix van Waaslands en West-Vlaams. Gekruid met een vleugje sérieux. “De nieuwe BK-datum? Onbegrijpelijk. Een onderwaardering van de titelrace.”

Het begint al bij het inbellen. Declercq stelt verschrikt vast dat ‘zin moaten’ een blauw ploeg-t-shirt met sponsorlogo op de borst dragen. Zelf koos hij voor een neutraal wit exemplaar. “Miljaar”, vloekt ‘El Tractor’. “Allo, Patrick?”, simuleert Steels, duim en pink gestrekt, een telefoongesprek met teammanager Lefevere. “Prutsventje”, lacht Lampaert. “Dat wint een paar keer de Kristallen Zweetdruppel en denkt dat dat allemaal niet meer hoeft.” Of hij nog getraind heeft, vraagt Steels Lampaert. (betrapt) “Nenk.” Steels klapt zich geamuseerd in de handen. “Ik wist het!” Dat hij nog een paar spelletjes ‘Age of Empires’ heeft zitten spelen, bekent Lampaert. “Ik had geen zak goesting, vint. ’k Ben kwaad op mezelf.”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen