Ook internationale media vol lof over Evenepoel: “Als dit het begin is, waar eindigt het dan?” MMP

09 augustus 2019

12u39 2 EK Wielrennen Dat hij aardig kan fietsen weten we ondertussen. Maar Remco Evenepoel toverde gisteren een nieuwe stunt uit zijn pedalen door zich tot Europees kampioen tijdrijden te kronen. Met overmacht. Ook de internationale media schrijven vol lof over het Belgische fenomeen. “Mama mia!”

Algemeen Dagblad: “Voor hem gelden de natuurwetten niet”

“Hij was te jong, hij was te klein, hij was te emotioneel. Maar hij won wel”, begint AD haar lofzang over Evenepoel. “Maar bij hem gelden de natuurwetten niet. Hij hoeft niet te wennen aan koersen bij de profs, heeft geen duizenden trainingsuren nodig en houdt zich niet aan gebaande paden. Eddy - herstel, Remco - Evenepoel is een anachronisme. Wie hem ziet staan tussen die twee bomen van kerels, stelt zichzelf de vraag die iedereen zich stelt. Als dit het begin is, waar eindigt het dan?”

La Gazzetta dello Sport: “In theorie kon het niet... in theorie”

Amper een woord over Edoardo Affini, de Italiaan die gisteren derde werd. Al het Belgische supertalent wat de klok slaat in La Gazzetta vandaag. “Evenepoel? Mama mia! Als hij zich goed heeft voorbereid kon het, maar in theorie kon dit eigenlijk niet... in theorie. Het Belgisch fenomeen voegt een nieuw hoofdstuk toe aan wat een indrukwekkende carrière wordt.”

L’Équipe: “Waar stopt dit?”

Het Franse L’Équipe houdt het kort, maar krachtig. “Vijf dagen na zijn overwinning in de Clásica San Sebastián (zijn debuut in een klassieker op 19-jarige leeftijd!) wint hij nu ook het EK tijdrijden. “Waar stopt dit?”

El Mundo Deportivo: “Hij maakt de tegenstand met de grond gelijk”

“Evenepoel deed er alles aan om extra tienden te pakken die hij niet nodig bleek te hebben. Hij maakte de tegenstand met de grond gelijk. Vijf dagen na die andere triomf in de Clásica. Briljant.”