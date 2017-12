Ook in de fitness showt Peter Sagan dat hij meer dan één klasse apart is Hans Op de Beeck

Bron: Facebook Peter Sagan

"Core training in Mallorca, Motus-stijl", schreef Peter Sagan bij bovenstaand filmpje. 'Motus' staat voor "het ontdekken van het hele bewegingsspectrum om gewaar te worden van elke hoek en mogelijkheid die ons lichaam te bieden heeft". In het geval van Sagan zijn dat blijkbaar hoeken van 180 graden. Een stabilisatieoefening die kan tellen, zo tussen het prille vaderschap door. Sagan bereidt in Mallorca met Bora-Hansgrohe het nieuwe seizoen voor. In de Australische Tour Down Under gaat dat van start.

