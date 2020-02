Ook in buitenland kijken ze vol bewondering naar Evenepoel: “Next big thing? Gewoon big thing!” SVBM

23 februari 2020

19u33 0 Wielrennen Het zoveelste exploot van Remco Evenepoel is ook de buitenlandse pers niet ontgaan. De bewondering voor het 20-jarige toptalent is na de Ronde van de Algarve enkel groter geworden.

Público (Portugal): “Niet langer next big thing, gewoon big thing”

“Een paar maanden geleden werd Remco Evenepoel aangekondigd als the next big thing van het internationale wielrennen. Vandaag mogen we ‘next’ schrappen. Hij is gewoon the big thing. Deze zondag won de jonge Belg de Ronde van de Algarve, op 20-jarige leeftijd. Een paar weken geleden won hij de Ronde van San Juan in Argentinië. Dit alles geeft aan dat 2020 waarschijnlijk een historisch fietsjaar wordt, zoals het vroege succes van de jonge Belg. Zowel Evenepoel als het Quick.Step-team lijken niet langer te wachten.”

Gazzetta dello Sport (Italië): “Fenomenale Evenepoel pakt alles in de Algarve”

“Een fenomenale Evenepoel heeft de volle buit gepakt in de Ronde van de Algarve. Nadat hij woensdag zijn eerste zege op een aankomst bergop had behaald, won de 20-jarige Belg van Deceuninck-Quick.Step vandaag de tijdrit en het eindklassement van de Portugese rittenkoers. In de 20,3 kilometer lange tijdrit in Lagoa smeerde hij de Australische wereldkampioen tijdrijden, Rohan Dennis, 10 seconden aan. De Duitser Schachmann, die in dezelfde tijd stond voor aanvang van de tijdrit, kreeg 38 seconden aan de broek.”

Bekijk hier: HLN en VTM pakken uit met een exclusieve docureeks over wielerfenomeen Remco Evenepoel (20). In ‘Ik ben Remco’ krijgt de digitale HLN-abonnee elke maand een unieke blik achter de schermen. Zijn voorbereidingen, koersen, de steun van zijn familie en de obstakels die hij op zijn succespad treft: alles komt aan bod. Met de Giro en Olympische Spelen als climaxen.

AD (Nederland): “Toptalent bewees ook in de Algarve zijn klasse”

“Remco Evenepoel heeft ook zijn tweede etappekoers van dit jaar gewonnen. De 20-jarige Belg schreef de Ronde van de Algarve in stijl op zijn naam. Het toptalent van Deceuninck - Quick-Step was ook de beste in de afsluitende tijdrit over 20,3 kilometer door Lagoa. Evenepoel, die vorig jaar in Alkmaar de Europese titel tijdrijden veroverde en bij de WK zilver pakte op dit onderdeel, won begin dit jaar al de Ronde van San Juan. De Belg bewees ook in de Algarve zijn klasse. Hij won bergop de tweede etappe en nam toen de gele leiderstrui over van zijn Nederlandse ploeggenoot Fabio Jakobsen, die in de sprint de eerste rit had gewonnen.”

Cycling Weekly (Verenigd Koninkrijk): “Grootste rittenkoers uit zijn carrière tot dusver”

“De jonge Belg maakte voor de zoveelste keer indruk door de grootste rittenkoers uit zijn carrière tot dusver te winnen. Remco Evenepoel klopte wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis om niet alleen de slottijdrit te winnen, maar ook het eindklassement mee naar huis te nemen. Zijn tweede eindzege in een rittenkoers dit seizoen, na eerder de Ronde van San Juan. Evenepoel kwam net na Dan Martin over de finish. De Ier was twee minuten voor hem gestart. De tijd van Evenepoel was de snelste ooit op dit parcours, dat ook de laatste twee jaar gebruikt werd in de Portugese rittenkoers.”

L’Équipe (Frankrijk): “Waanzinnige slottijdrit”

“Remco Evenepoel is onweerstaanbaar. Hij won de Ronde van de Algarve, zijn tweede rittenkoers van 2020, dankzij een waanzinnige slottijdrit. Het is al de vijfde overwinning van het seizoen voor het Belgische wonderkind. Hij won de twee etappekoersen die hij reed: begin februari de Ronde van San Juan in Argentinië en vandaag de Ronde van de Algarve. In Argentinië won hij de tijdrit. Tijdens de Ronde van de Algarve was hij de beste in de koninginnenrit naar Alto da Foia op donderdag en ook in de tijdrit was niemand beter.”