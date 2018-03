Ook Gent wil WK 2021: "Het doel is in elk geval dat Vlaanderen en Antwerpen de handen in elkaar slaan"

Bart Audoore & Yannick De Spiegeleir

14 maart 2018

06u00 0 Wielrennen Gent wil het WK wielrennen 2021. De intentie is formeel, maar eerst moet nog een serieuze strijd uitgevochten worden in eigen land. Want ook Antwerpen is vragende partij en ondertussen broedt men in Oudenaarde op een plan.

Deze zomer dient Vlaanderen een ‘bid’ in bij de UCI voor het WK wielrennen in 2021. Minister van sport Philippe Muyters (N-VA) maakte 3,5 miljoen euro vrij om het dossier op te maken. Voorlopig is Vlaanderen de enige kandidaat, de kans is dus heel groot dat het WK naar ons land komt.

Maar naar waar precies? Gent gaat zich alvast formeel melden. Schepen van Sport Resul Tapmaz (sp.a) bevestigde de interesse na een vraag van gemeenteraadslid Geertrui Vercaemer (N-VA). "Gent beschikt over de nodige knowhow om grote evenementen te ‘hosten’ en heeft alle voorzieningen voor een evenement van dergelijke omvang in huis", schrijft Tapmaz in een officiële mededeling. "Wij gaan hierover graag in overleg met minister Muyters en de Belgische wielerbond."

Maar Gent is dus niet alleen. Vorige zomer zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) ook al dat zijn stad interesse heeft in zo’n WK. "Het is te vroeg om echt concreet te zijn, maar het doel is in elk geval dat Vlaanderen en Antwerpen de handen in elkaar slaan", zei hij toen.

Geld & parcours

Vraag is wie de beste troeven heeft. Twee criteria spelen een rol: geld en het parcours. De kostprijs zal voor beide steden gelijk zijn. Die wordt geraamd op 15 tot 20 miljoen euro, waarvan 4 tot 7 miljoen euro rechtstreeks naar de UCI gaat – afhankelijk van het al dan niet afkopen van de commerciële exploitatierechten. De ­economische return werd door Muyters al "voorzichtig geschat op 30 miljoen euro".

Gesteld dat beide steden hun budget rond krijgen, zal het ­parcours de doorslag geven. Er is consensus dat een WK in Vlaanderen over een typisch Vlaams parcours moet worden verreden. En dus moet je per definitie richting Vlaamse Ardennen, waar de hellingen en kasseien te vinden zijn. Dat kan vanuit Antwerpen, zoals de Ronde van Vlaanderen nu bewijst, maar raak je dan nog op tijd terug richting Scheldestad voor een finish?

Dan lijkt Gent een betere uitvalsbasis, wegens dichterbij. Schepen Tapmaz: "Wij denken dat Gent mooie kaarten op tafel kan leggen. Een grote lus door de Vlaamse Ardennen, gevolgd door een aantal rondjes op een gesloten parcours in Gent, kan een sterk voorstel opleveren. Op deze ­manier wordt een parcours ge­creëerd dat wielertraditie ademt en de mooiste wielerplekken in Vlaanderen aandoet."

Testcase: BK in 2019

Volgend jaar organiseert Gent het BK wielrennen. Dat zou een ­goede testcase kunnen zijn. Het is nog niet bekrachtigd, maar men denkt aan een WK-aankomst in de buurt van de watersportbaan (Noorderlaan). Omdat de Gentse binnenring, waar in 2007 nog een Tourrit finishte, geen hele week verkeersvrij kan gemaakt worden voor de andere WK-(jeugd)categorieën is die (oplopende) aankomst geen optie. Zijn de plaatselijke rondjes door Gent dan nog aantrekkelijk genoeg?

Dan heeft de derde hond in het spel misschien nog betere kaarten. Op het kabinet van minister Muyters is te horen dat ook ­Oudenaarde interesse toonde in de organisatie. Qua locatie kan je daar niet over, maar is er ook geld? In de Vlaamse Ardennen wordt luidop gesproken over een entente met Ronse en Geraardsbergen. De burgemeesters daar staan open voor samenwerking. De laatste keer dat België een WK mocht organiseren, was in 2002 in Zolder. De wedstrijd eindigde op een massasprint, gewonnen door de Italiaan Mario Cipollini. Eind september, op het WK in Innsbruck, wordt het WK 2021 toegewezen.