Ook geen BK voor Tiesj Benoot: “Ik bouw wat extra rust in” Joeri De Knop

22 september 2020

08u12 0 BK Wielrennen Naast Wout van Aert ontbreek ook Tiesj Benoot (Team Sunweb) vandaag op het BK in Anzegem. “Ik bouw wat extra rust in”, laat hij weten.

Benoot is opgenomen in de selectie voor het weg-WK van aanstaande zondag in het Italiaanse Imola en maakt dus gebruik van de uitzonderingsmaatregel die de Belgische wielerbond Belgian Cycling voor dit kampioenschap heeft afgekondigd.

Bij Deceuninck-Quick.Step ontbreekt uiteraard de nog volop herstellende Remco Evenepoel. Lotto-Soudal mist Cras en Goossens, Circus-Wanty Gobert doet het zonder Hermans en ook Pauwels (CCC), het Sport Vlaanderen-Baloisetrio De Pestel-Van den Bossche-Verwilst en Mortier en Vallée (Bingoal-Wallonie Bruxelles) zijn er niet bij.

