Ook Froome weer thuis na stage met trainingsgezel Van Baarle in Zuid-Afrika: “Willen in vertrouwde omgeving afwachten wat er verder gebeurt” DMM

21 maart 2020

15u31

Bron: AD 0 Wielrennen Ook voor Chris Froome is het liedje uit. De Brit is deze week samen met Dylan Van Baarle als één van de laatste renners teruggekeerd uit trainingskamp. Het is wel wat geweest, na de quarantaine in de UAE Tour en het overlijden van ploegleider Nicolas Portal.

Froomey, how are you? Peter Sagan vroeg het de Brit ooit eens voor de camera’s in volle Tour-ontknoping. Ondertussen zijn de tijden flink veranderd. Froome belandde vorig jaar zwaargewond in het ziekenhuis na een val tijdens de verkenning van een tijdrit in de Dauphiné. Het resultaat was een maandenlange revalidatie en flink wat vraagtekens op de vraag of de renner met Afrikaanse roots ooit nog op zijn oude niveau zou terugkeren.

Na acht maanden inactiviteit mocht de viervoudige Tour-winnaar eind vorige maand voor het eerst weer een rugnummer opspelden in de UAE Tour. Veel viel er niet af te leiden uit de prestaties van de Brit, tenzij het feit dat hij weer ‘renner is’. Vooral dat gegeven stemde Froome tot tevredenheid. “Het is natuurlijk nog niets om over naar huis te schrijven, maar dat ik hier koers, is al een overwinning”, zei hij toen.

Maar toen kwam corona een eerste keer aan de horizon opdoemen. De UAE Tour werd stopgezet en het hele peloton werd voor enkele dagen in quarantaine geplaatst. Het plan van Froome om met ploegmaat Dylan van Baarle en coach Tim Kerrison naar Zuid-Afrika te reizen voor een nieuw trainingskamp lag ei zo na in duigen. Begin maart slaagde Froome er dan toch in om de oversteek te maken.

Voor Froome is het een traditie om zijn seizoen voor te bereiden in Zuid-Afrika. De Brit is tuk om nog één keer alles op alles te zetten voor een vijfde Tour-overwinning, ook al lijken daar weinig mensen nog echt in te geloven. Tot overmaat van ramp is de Brit ook één van de breinen achter het Tour-succes van Team INEOS kwijt, want een tweetal weken geleden kwam ploegleider Nicolas Portal plots te overlijden.

Idealer terrein dan Zuid-Afrika was er dus niet om de gedachten te verzetten en in stilte verder te schaven aan de ene droom om opnieuw de Tour te winnen. Maar toen kwam het coronaspook weer opdoemen. Waar het eerst nog leek alsof Froome en Van Baarle op de enige plaats in de wereld waren, waar nog deftig getraind kon worden, kwam er deze week al snel een eind aan hun trainingskamp in Crystal Springs.

“Ik en Chris waren het liefst gebleven, maar we hebben toch besloten om in vertrouwde omgeving af te wachten wat er verder gebeurt”, vertelde Van Baarle aan AD. “Het was allemaal veilig. Er waren in Zuid-Afrika wel besmettingen, maar niet zo veel als in Europa. Het reizen naar huis was misschien wel een groter risico. Een goede beslissing is er bijna niet in deze tijd. Want als we waren gebleven, de situatie daar explodeert en ze alles afsluiten, dan ben je de sigaar.’’

Eén voordeel voor Froome: door de inactiviteit van het volledige peloton kan de Brit nog wat verder de schade proberen in te halen na zijn val in de Dauphiné van vorig jaar. Als straks na enkele weken weer gekoerst wordt, begint iedereen weer op gelijke voet. Als was het een begin van een nieuwe wielerseizoen. Of de Tour dan gereden wordt is een andere vraag.

Van Baarle kan nu in elk geval inschatten of die vijfde Tour-zege realistisch is. “Dat hij mij er niet af heeft gereden is voor mij in ieder geval een goed teken. Hoe goed hij daadwerkelijk is, is moeilijk te zeggen want we zitten niet in koers. Chris is nog niet op het niveau waar hij moet zijn, maar ook dit kamp heeft hem weer beter gemaakt. Het duurt tot de Tour, maar het ziet er goed uit.’’

De Nederlander keek zich in elk geval de ogen uit. “‘s Avonds kwam van alles bij ons huis voorbij. Zebra’s, bavianen en andere apen. Chris kende alle dieren”, vertelde de Nederlander verder nog bij AD. Er was ook avontuur op training. “Er zaten nijlpaarden en buffels, maar we hebben ze niet gezien. Chris vertelde dat nijlpaarden en buffels de gevaarlijkste dieren zijn. Niet echt goed voor de moraal.”