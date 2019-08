Ook deze renners lieten het leven na een dodelijk ongeval in koers Redactie

05 augustus 2019

20u10

Bron: Belga 10 Wielrennen Bjorg Lambrecht (22) overleed vandaag na een valpartij in de Ronde van Polen. Ook deze renners lieten het leven na een dodelijk ongeval in koers.

1935: Francisco Capeda (Spa), na een val in een ravijn bij Bourg d'Oisans, in Ronde van Frankrijk.

1937: Andre Raynaud (Fra), wereldkampioen stayers, tijdens baanwedstrijd in Antwerpen.

1950: Camille Danguillaume (Fra), aangereden door motor tijdens het Frans kampioenschap op de weg in Monthlery.

1951: Serse Coppi (Ita), broer van Fausto Coppi, valt tijdens laatste kilometer in Ronde van Piemonte.

1956: Stan Ockers (Bel), wereldkampioen op de weg, tijdens baanwedstrijd in Antwerpen.

1967: Tom Simpson (Eng), wereldkampioen op de weg, tijdens de Ronde van Frankrijk slachtoffer van een kransslagaderbreuk op de Mont Ventoux, als gevolg van hitte en doping.

1969: Jose Samyn (Fra), na botsing met verkoper programmaboekjes tijdens kermiskoers in Zingem, België.

1970: Jean-Pierre Monseré (Bel), wereldkampioen op de weg, na botsing met auto tijdens kermiskoers in Retie, België.

1972: Manuel Galera (Spa), na val in Ronde van Andalusië.

1976: Juan-Manuel Santisteban (Spa), bij val in eerste etappe van Ronde van Italië.

1984: Joaquim Agostinho (Por), na val over een hond tijdens etappe in de Ronde van Algarve.

1986: Emilio Ravasio (Ita), na val in eerste etappe Ronde van Italië.

1987: Vicente Mata (Spa), na botsing met auto tijdens Grote Prijs Luis Puig in Valencia.

1987: Michel Goffin (Bel), na val tijdens Grote Prijs Haut-Var.

1988: Connie Meijer (Ned), onwel tijdens vrouwencriterium in Naaldwijk.

1992: Danny Allaerts (Bel/ama) na valpartij in Haacht.

1995: Nestor Mora, Augusto Triana en Hernan Patino (allen Col), op weg naar de start gebotst tegen vrachtauto in Manzinales.

1995: Philippe Marchix (Fra), na val tijdens Ronde van Eure (Fra) voor amateurs.

1995: Fabio Casartelli (Ita), val in vijftiende etappe Ronde van Frankrijk in afdaling Portet d'Aspet.

1996: José-Antonio Espinosa (Spa), val tijdens ploegentijdrit in criterium in Fuenlabrada.

1996: Mariano Rojas (Spa) komt een week voor de start van de Tour om bij een auto-ongeluk.

1997: Armin Hegglin (Zwi), 17 jaar, valt tegen boom tijdens etappe Ronde van de Jura.

1998: Björn Stevensen (Noo), val tijdens wegwedstrijd in Trondheim.

1998: Vad Volar (Rus), botst tijdens training in België tegen oplegger.

1999: Luis Costillo (CRi), botsing met auto tijdens training voor wereldbeker mountainbike in Napa Valley (VSt).

1999: Manuel Sanroma (Spa), val tijdens tweede etappe Ronde van Catalonië.

2000: Saul Morales (Spa) wordt tijdens de zevende etappe in Ronde van Argentinie aangereden door een vrachtwagen.

2001: Ricardo Otxoa (Spa) wordt samen met zijn tweelingbroer Javier van de weg gemaaid door een personenwagen. Javier Otxoa loopt zware verwondingen op, maar overleeft de klap. Ricardo Otxoa is op slag dood.

2003: Andrei Kivilev (Kaz) bezwijkt in het ziekenhuis van Saint-Etienne daags na een val in de tweede etappe van Parijs-Nice.

2003: Lauri Aus (Est) wordt tijdens een trainingstochtje aangereden door een vrachtwagen.

2005: Alessio Galletti (Ita) overlijdt aan hartaderbreuk tijdens klim in de Spaanse wedstrijd Subida al Naranco.

2006: Isaac Galvez (Spa) komt zwaar ten val in de Zesdaagse van Gent en overlijdt op weg naar het ziekenhuis.

2008: Bruno Neves (Por) komt tijdens een rit van de Clássica de Amarante ten val bij snelheid van meer dan 40 km/u. Neves, die geen helm droeg, sterft tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis.

2010: De 19-jarige wielerbelofte Thomas Casarotto (Ita) komt in de derde etappe van de Giro del Friuli in botsing met een auto en belandt in een coma. Enkele dagen later overlijdt hij.

2011: Wouter Weylandt (Bel) overlijdt na een valpartij in de afdaling van de Passo del Bocco, op 25 km van de aankomst in de derde etappe van de Giro.

2014: Mountainbikester Annefleur Kalvenhaar (Ned) maakt een dodelijke val tijdens een cross-countrywedstrijd in het Franse Méribel.

2016: Antoine Demoitié (Bel) valt in Gent-Wevelgem en wordt aangereden door een motor. De 25-jarige renner overlijdt in het ziekenhuis.

2016: Daan Myngheer (Bel) krijgt op Corsica een hartstilstand tijdens het Internationaal Wegcriterium. Hij overlijdt in het ziekenhuis van Ajaccio.

2018: Michael Goolaerts (Bel) bezwijkt op een kasseistrook in Parijs-Roubaix. De 23-jarige renner overlijdt in het ziekenhuis van Rijsel aan een hartstilstand.

2019: Bjorg Lambrecht (Bel) overlijdt na een zware val in de Ronde van Polen. De renner van Lotto Soudal was 22 jaar.

