Ook deze renners lieten het leven na een dodelijk ongeval in koers NVK

05 augustus 2019

20u10 72 Wielrennen Bjorg Lambrecht (22) overleed vandaag na een valpartij in de Ronde van Polen. Een greep uit het betreurde lijstje van renners die ook het leven lieten na een dodelijk ongeval in koers.

1951 : Serse Coppi – 28

Coppi, in 1949 winnaar van Parijs-Roubaix, crasht nadat zijn wiel blokkeert in de tramsporen in Turijn. De Italiaan rijdt de race nog uit, fietst zelfs naar zijn hotel, maar gaat uiteindelijk toch naar het ziekenhuis. Daar stellen de artsen een hersenletsel vast. Hij sterft in de armen van zijn broer voor er een operatie kon plaatsvinden.

1956 : Stan Ockers – 36

Een val op de piste van het Antwerpse sportpaleis wordt Stan Ockers fataal. De Belg — twee keer tweede in de Tour, groene trui, wereldkampioen en winnaar van Luik-Bastenaken-Luik — overlijdt twee dagen na de crash.

1961 : Alessandro Fantini - 29

Fantini valt hard tijdens een massaspurt in de Ronde van Duitsland. De 7-voudige ritwinnaar in de Giro overlijdt twee dagen later door een schedelbreuk. De artsen konden hem niet opereren door de grote hoeveelheid amfetaminen in zijn bloed.

1964 : Valentin Uriona - 26

De Bask — één van de belangrijkste opkomende renners — maakt een dodelijke val tijdens het Spaanse kampioenschap.

1967: Tom Simpson - 29

De ex-wereldkampioen op de weg wordt tijdens de Ronde van Frankrijk het slachtoffer van een kransslagaderbreuk op de Mont Ventoux, als gevolg van hitte, in combinatie met alcohol en amfetamine.

1969 : José Samyn - 23

Een toeschouwer loopt de weg over in Zingem, José Samyn kon hem niet meer ontwijken. De Franse Belg valt hard op zijn hoofd. Vijf dagen later bezwijkt hij aan zijn letsel. Na zijn dood wordt de GP Fayt-le-Franc, de eerste wedstrijd die hij had gewonnen, omgedoopt tot GP Samyn.

1971 : Jean-Pierre Monseré - 22

Mogelijk één van de grootste wielertalenten die ons land ooit gekend heeft. Op 21-jarige leeftijd wint hij de Ronde van Lombardije en wordt wereldkampioen. De West-Vlaming overlijdt amper een half jaar later tijdens de Grote Jaarmarktprijs in Retie. Hij reed op een wagen die stilstond aan de kant van de weg en overleed aan zijn verwondingen.

1987 : Michel Goffin – 25

Goffin is zich aan het voorbereiden op Parijs-Nice als het lot toeslaat. Bij een afdaling in Marseille, tijdens de Tour du Haut-Var, mist hij een bocht. Hij valt tientallen meters diep in het ravijn.

1995 : Fabio Casartelli – 24

Is al olympisch kampioen op z’n 21ste – nog voor hij prof zal worden. In de Tour de France van 1995 loopt het mis voor de toenmalige ploegmaat van Lance Armstrong. Casartelli valt met zijn hoofd tegen een betonblok en overlijdt op weg naar het ziekenhuis.

2003 : Andrey Kivilev – 29

De trainingsmakker van Frank Vandenbroucke bij Cofidis raakt tijdens Parijs-Nice een collega en valt met zijn hoofd op het asfalt. Zijn dood betekent een nieuw tijdperk voor het wielrennen: de UCI verplicht renners nadien een fietshelm te dragen.

2006 : Isaac Gálvez – 31

De Zesdaagse van Gent rouwt nog steeds om het heengaan van Isaac Gálvez. De Spanjaard, ook op de weg geen onaardige sprinter, valt na contact met Dimitri De Fauw, en sterft aan de verwondingen aan de borststreek.

2011 : Wouter Weylandt – 26

De jonge Belgische sprinter valt in een afdaling van de Passo del Bocco tijdens de Giro van 2011. Ondanks reanimatiepogingen haalt de beloftevolle Weylandt het niet. Als eerbetoon aan Weylandt wordt zijn rugnummer (108) niet meer gedragen in de Giro.

2016 : Antoine Demoitié – 25

Na een valpartij in Gent-Wevelgem ligt Demoitié op de grond, waarna hij aangereden werd door een motor. Het is niet duidelijk of Demoité overleed aan de val of de aanrijding. Demoité redde wel het leven van enkele andere mensen door zijn organen weg te schenken.

2018: Michael Goolaerts - 23

Goolaerts bezwijkt op een kasseistrook in Parijs-Roubaix. De 23-jarige renner overlijdt in het ziekenhuis van Rijsel aan een hartstilstand.

2019 : Bjorg Lambrecht – 22

De klimgeit van Lotto-Soudal overlijdt in het ziekenhuis na een zware val in de Ronde van Polen.