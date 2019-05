Ook Démare pikt ritje mee in Giro, Ackermann komt zwaar ten val in slotkilometer JH

21 mei 2019

17u38 0 Giro Arnaud Démare heeft de tiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De renner van Groupama-FDJ was in de eindsprint sneller dan Elia Viviani en Rudiger Selig. De slotkilometer werd ontsierd door een valpartij, waarbij Pascal Ackermann het belangrijkste slachtoffer was. Valerio Conti kwam de rit zonder problemen door en start morgen opnieuw in de roze trui.

Daags na de rustdag gunde de Giro-organisatie het peloton nog een extra rustdag. Tussen Ravenna en Modena stonden 145 biljartvlakke kilometers op het programma. Opnieuw spek voor de bek van de sprinters, die stilaan aan hun laatste kansen in deze Giro toe zijn: Elia Viviani en Caleb Ewan gaven al aan dat vandaag hun voorlaatste dag in de Ronde van Italië wordt, in functie van de Tour.

In de vlucht van de dag zitten was vandaag een cadeautje: Luca Covili vertrok als eerste, de Italiaan kreeg Sho Hatsuyama met zich mee. Die laatste toonde zich al in de derde etappe, toen hij bijna de hele dag solo in de aanval reed. In het peloton ging meteen het blok er op, maar al snel ging Pieter Serry toch tempo maken voor zijn kopman Viviani. Meer dan 4'30" kreeg het kopduo niet. Een gemiddelde snelheid van 38,7km/u in de eerste drie uur, meer had het peloton niet nodig om Hatsuyama en Covili opnieuw in te rekenen op dertig kilometer van het einde.

De kroniek van een aangekondigde sprint dus in Modena. In de finale werd Caleb Ewan ideaal vooraan gehouden door zijn ploegmakkers van Lotto-Soudal. De hele etappe verliep vlekkeloos, maar in de laatste kilometer ging het mis: enkele renners gingen stevig tegen de grond, het belangrijkste slachtoffer was tweevoudig ritwinnaar Pascal Ackermann. De volledige rechterflank van de Duitser was zwaar geraakt.

In de sprint van een klein groepje was Arnaud Démare uiteindelijk sneller dan Elia Viviani en Rudiger Selig. Caleb Ewan werd vierde. Voor de Fransman is het pas zijn eerste overwinning van het seizoen. De renner van Groupama-FDJ pakt de puntentrui net niet over van de onfortuinlijke Ackermann, die nu nog maar één puntje voorsprong heeft. Zo hebben vier van de vijf topspurters een rit gewonnen deze Giro, enkel Viviani blijft voorlopig met lege handen achter. Roze trui Valerio Conti kende geen problemen vandaag en blijft leider.

