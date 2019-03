Ook de Waalse seizoensopener is voor Deceuninck-Quick.Step: Sénéchal is de beste in GP Samyn DMM

05 maart 2019

16u49 0 Wielrennen Het houdt niet op voor Deceuninck-Quick.Step. De ploeg van Patrick Lefevere heeft met de GP Samyn ook de Waalse seizoensopener naar zich toe getrokken. Florian Sénéchal zorgde in Dour voor de 14de zege van het seizoen. De Fransman haalde het voor Aimé De Gendt en Niki Terpstra.

Wat de Omloop is voor het Vlaamse wielervoorjaar, dat is de GP Samyn over de taalgrens. De Waalse seizoensopener is geen WorldTour-wedstrijd, maar met Deceuninck-Quick.Step en het Direct Energie van titelverdediger Niki Tersptra stonden toch enkele mooie teams aan de start in Quaregnon.

Van daaruit ging het met drie vluchters richting Dour. Gougeard, Marchand en Dernies kregen de kans om publiciteit te sprokkelen voor hun teams, maar heel lang duurde dat niet. Op een honderdtal kilometer van de aankomst was hun offensief voorbij. Daarna volgden 4 rondjes op een plaatselijke parcours van 25 kilometer in en rond Dour. Daarbij waren ook de kasseien op de afspraak.

Het gevolg was een lange finale met verschillende aanvalspogingen. Deceuninck-Quick.Step had vooraan altijd een mannetje mee, waardoor Terpstra’s ploegmaats bij Direct Energie stelselmatig in de verdrukking werden geduwd. In de finale namen ze het op tegen een kopgroep die na verschillende aanvallen vorm had gekregen. Tim Declercq, Pieter Serry, Stijn Vandenbergh, Aimé De Gendt en Remy Mertz waren de Belgen vooraan.

Op één van de laatste kassiestroken klaarde Terpstra de klus zelf. De Nederlander fietste met Boom en Sénéchal - alweer een renner uit de stal van Lefevere - in het wiel naar de kopgroep. De koers lag in een beslissende plooi. De drie die de oversteek maakten, toonden zich op de laatste kasseipassages de besten in koers. Sénéchal rammelde de rest bijna uit het wiel, maar iedereen kwam terug voor de slotkilometer.

Daar leek zowaar Tim Declercq te kunnen profiteren van het ploegenspel. ‘El Tractor’ dook alleen de slotkilometer in, maar viel in de laatste hectometers stil. Terpstra lanceerde de sprint om op en over zijn voormalige ploegmakker te gaan, maar Sénéchal hield de zege binnen de rangen voor Deceuninck-Quick.Step. Een sterke Aimé De Gendt finishte nog als tweede na de Fransman. Titelverdediger Niki Terpstra legde beslag op de derde plaats.