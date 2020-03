Ook Cofidis-baas baalt dat z’n ploeg wordt vastgehouden door coronavirus: “We worden behandeld als pestlijders” AV

03 maart 2020

11u48 0 Wielrennen Thierry Vittu, de baas van Cofidis, maakt zich zorgen over de situatie van de drie ploegen die door het coronavirus nog vastzitten in Abu Dhabi. Samen met Gazprom en Groupama-FDJ zit de Franse ploeg al vijf dagen in quarantaine. “Ik denk dat dit echt niet normaal is”, vertelt de Fransman op de ploegwebsite.

Na de vijfde etappe in de UAE Tour besliste de organisatie om de ronde stop te zetten, omdat twee Italiaanse personeelsleden van een ploeg met ziekteverschijnselen van het coronavirus kampten. Alle wielerploegen werden getest op het virus en bijna iedereen testte negatief. De meeste ploegen mochten dan ook terug huiswaarts keren.

Drie ploegen moesten wel in het land blijven en werden in quarantaine gezet. Bij Gazprom was er één coronatest verdacht, waardoor ook de renners van Cofidis en FDJ - die op dezelfde verdieping logeerden - nog altijd vastzitten in Abu Dhabi. Dat zint Cofidis-baas Thierry Vitu helemaal niet. “We worden tegen onze wil vastgehouden op een plek die we niet hebben gekozen en voor een onbekende periode.”

Notre président @ThVittu a tenu à s'exprimer sur la situation difficile vécue par l'équipe sur l' #UAETour, en confinement depuis 5j sans réelles explications. On leur envoie plein de courage en espérant une issue favorable rapide. Réaction à retrouver ici https://t.co/aQxKbvKnQA pic.twitter.com/SadeHxJEnx Team Cofidis(@ TeamCOFIDIS) link

De omstandigheden zijn volgens de Fransman niet ideaal, maar toch gelooft hij in een goede afloop. “Onze kamers zijn al vijf dagen niet meer schoongemaakt. Je moet naar de lift gaan, waar een kar staat met lakens, zeep, handdoeken enzovoort. Dit is de situatie waar we inzitten. Maar het moreel blijft goed. Dit verhaal zal ooit goed eindigen.”

Vittu is trouwens niet de enige die z’n ongenoegen laat blijken. Eerder liet de sportief directeur van Cofidis, Roberto Damiani, zich negatief uit over de toestand.”Als deze situatie in de komende uren voor ons niet opklaart, ga ik in hongerstaking om op z’n minst m’n renners en de entourage te beschermen voor wie ik hier rechtstreeks verantwoordelijk ben.”

4e matin. Ca commence à être un peu le bordel...😂 #UAETour pic.twitter.com/CFv3ZtveJi Mathilde L'Azou(@ MathildeLAzou) link

Comment s’occuper en quarantaine ? @NathanPeterHaas et @AttilioViviani vous présentent les premières olympiades Cofidis en direct d’Abu Dhabi 😂😂 #UAETourhttps://t.co/jlBYNHKIkt #cofidismyteam https://t.co/aUlIf70CiS Team Cofidis(@ TeamCOFIDIS) link