Ook buitenlandse media zijn wéér onder de indruk van Evenepoel en Van Aert: "De Belgische 'kids' nemen de koers over"

09 augustus 2020

06u00 0 Wielrennen Wout van Aert won op een verbluffende wijze z'n eerste monument met Milaan-Sanremo. Ondertussen reed Remco Evenepoel iedereen in de vernieling in de Ronde van Polen. De Belgische coureurs heersen, zo zagen ook de buitenlandse media. Een overzicht van wat ze te vertellen hebben over ‘fenomeen’ Van Aert en ‘locomotief’ Evenepoel.

Gazzetta dello Sport: “Super Van Aert temt Alaphilippe in de sprint”

De Italiaanse sportkrant zag Wout van Aert op een schitterende manier zegevieren in la Classicissima. “De Belg van Jumbo-Visma, die ook net de Strade Bianche gewonnen had, toonde dat hij op dit moment dé man in vorm is. Met een lange sprint temde hij de winnaar van vorig jaar, Julian Alaphilippe.”

Tuttobiciweb: “Niemand heeft momenteel twee benen als ‘fenomeen’ Van Aert”

Ook de Italianen van Tuttobiciweb waren onder de indruk: “Net als vorig jaar wint de winnaar van de Strade ook Sanremo. De Belg is momenteel subliem. In de Tour was zijn been én zijn carrière in gevaar, maar vandaag werd duidelijk dat hij niet alleen z’n been gevonden heeft, maar ook dat momenteel niemand twee benen als hij heeft. Voor hem maakte het niet uit dat Alaphilippe op het einde niet meer overnam. Van Aert reed gewoon door en klopte hem in de sprint.”

Marca: “Belgische ‘kids’ nemen de koers over”

De Spaanse sportkrant Marca ziet hoe Evenepoel en Van Aert de macht grijpen in het internationale wielrennen. “Wout van Aert is meesterlijk uit de coronabreak gekomen. Hij gaf vorige week een demonstratie door alleen aan te komen in de Strade en vandaag bevestigde hij. Niemand kan hem momenteel verslaan, en dat maakt dat hij al twee grote klassiekers won dit seizoen. De jonge Belgische coureurs koersen om te winnen en zijn de grote sterren sinds de herstart van het wielrennen. Evenepoel is dominant op zijn terrein - de korte rittenkoersen -, maar Van Aert staat er niet ver onder.”

AS: ‘“Locomotief’ Evenepoel”

De Spanjaarden van AS keken met open mond naar het nummer van Evenepoel in Polen. ‘“Waar rijdt deze jongen naartoe?’ Dat moeten velen zich afgevraagd hebben toen Remco Evenepoel op 50 kilometer van de streep vertrok. De Belg blijft met bravoure zijn koersen winnen. Hij vertrok met een waanzinnige snelheid en reed iedereen op een hoop. Enkele moedige renners probeerden hem te volgen, maar alleen Evenepoel heeft een ticket voor deze trein.”

Ook de Belgische zege in Milaan-Sanremo maakte indruk. “Van Aert voldeed in Sanremo aan alle hoge verwachtingen en liet zien dat hij een van de beste klassieke renners van het moment is. De Belg rijfde z’n eerste monument binnen nadat hij Julian Alaphilippe versloeg in een fantastisch duel. Van Aert heeft zich ontplooid tot een veelzijdig renner die op het hoogste niveau kan meedoen op bijna elk parcours. Z’n val in de Tour lijkt z’n progressie niet gestopt te hebben. Dat toonde hij in de Strade Bianche en nu ook in Milaan-Sanremo. Het maakt hem een van de grootste sterren van de sport.”

