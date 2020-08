Ook Belgische ‘oude garde’ diep onder de indruk van Wout van Aert: “Tactische perfectie” Joeri De Knop in Italië

09 augustus 2020

07u00 0 Wielrennen Milaan-Sanremo was geen ‘country for old men’. Greg Van Avermaet (35) en Philippe Gilbert (38) finishten als achtste en negende. Maar staken hun bewondering voor het jonge(re) geweld Wout van Aert (25) niet weg. “Indrukwekkend.”

Dat hij niet Wout van Aert heette, zei Philippe Gilbert vrijdag nog. Die zomaar kon zeggen: ‘ik win Milaan-Sanremo’. Vierentwintig uur later wezen we Gilbert op de Via Roma op zijn helderziendheid. “Voor mij was het al redelijk duidelijk na de Strade Bianche: Wout zou hier de grote favoriet worden. Alleen moet je ’t in een Monument als Milaan-Sanremo ook nog tactisch clever kunnen uitspelen. En dat deed hij. Hij reed de perfecte koers.”

Dat vond ook Greg Van Avermaet. “Ik ben echt onder de indruk van van Aert. Op één week tijd fietst hij hier een ‘schoon palmareske’ bij elkaar. En dan nog op welke manier… Indrukwekkend.” Dat de jonge garde nu pijlsnel opkomt, stelt Van Avermaet mee vast. “Ja. Maar… leuk, toch? Als er op dit moment iemand beter is, dan is dat geen schande om te verliezen. Van Aert voert een zeer sterke Belgische lichting aan. En dan hebben we ’t nog niet eens over ‘die andere’ (Remco Evenepoel, red.) gehad.

Allebei namen ze vrede met hun verre ereplaats na een snikhete dag. Gilbert: “Dur dur. Ik stopte de hele tijd ijs onder mijn trui, omdat het belangrijk was om het lichaam koel te houden. Hooguit een minuut of tien, hield het. Dan was alles gesmolten. Weerstaan aan de warmte was vandaag de sleutel, vond ik.” In de sprint kwam Gilbert niet verder dan plaats negen. “Ik zat aanvankelijk redelijk goed geplaatst op de Poggio. Maar er werd heel snel naar boven gereden en toen het vooraan bewoog zat ik iets te ver om te reageren.”

In de sprint probeerde hij er nog het maximum uit te halen. “De laatste drie, vier kilometer zat ik klaar om toe te slaan, mochten we Van Aert en Alaphilippe nog inlopen. Maar eigenlijk bood er zich niet echt een kans aan, want de twee waren buiten schot. Caruso ging nog hard aan op rechts. Ik nam zijn wiel. We zetten de spurt in op 250 meter van de streep, maar in de laatste 60, 70 meter plafonneerde ik. Na 306 kilometer, ça faisait très mal. Alles deed pijn. Alweer een kans verkeken. Mais… ç’est comme ça. Niks aan te doen.” GIlbert jaagde er nog een leuk statje achteraan. “Alaphilippe rijdt hier voor de derde keer in vier jaar tijd op het podium. A son âge, op zijn leeftijd vind ik dat op z’n minst even indrukwekkend als wat Van Aert presteert.”

Van Avermaet zat naar eigen zeggen precies waar hij moest zitten op de Poggio. “Maar toen Alaphilippe en Van Aert aanzetten, was er een kleine hapering. Bijna een valpartij zelfs. Daardoor moesten we even inhouden. Op dit niveau, met die twee toppers die demarreren, is dat fataal. Je moet meteen in het wiel kunnen zitten en daar zat ik niet. Dan weet je dat winnen moeilijk wordt.”

Achtste in de Strade Bianche, derde in de Trittico Lombardo, achtste in Milaan-Sanremo. Slecht is Van Avermaet dus zeker niet. “Ik ben tevreden over mijn conditie, daar kan ik niks op aanmerken. Maar Wout steekt er op dit moment een beetje bovenuit. Ook Alaphilippe was al goed in de Strade, zag ik. Zelf vielen we met de groep geen moment stil. Toch bleven ze vooruit. Dan kan je ze alleen maar de twee sterkste renners in koers noemen. Milaan-Sanremo is misschien wel de klassieker die me het minst ligt. Met deze conditie maak ik evenwel kans in elke wedstrijd waar ik start. Ik probeer nu ook een goeie Ronde van Wallonië te rijden, een sterk EK en dan op naar de Tour, waar ik een eerste week op mijn maat vind.”

