Ook Astana trekt zich terug: ploeg koerst niet meer tot 20 maart Redactie

05 maart 2020

10u18

Wielrennen De Kazachse WorldTour-formatie Astana stopt tot 20 maart met koersen en zal dus niet deelnemen aan Strade Bianche, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Dat maakte de wielerformatie donderdag bekend.

Het team nam de beslissing in overleg met het management en de artsen. De onzekerheid omtrent de veiligheid van de renners is te groot, na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. "We hebben voor de gezondheid van onze renners en staff gekozen", klinkt het bij algemeen manager Alexandr Vinokourov. "We willen onze verantwoordelijkheid opnemen en de verspreiding van het virus tegengaan.”

Intussen is er nog steeds niet officieel beslist of de Strade Bianche van zaterdag al dan niet kan doorgaan. Donderdag staat er nog een meeting op het programma tussen organisator RCS en de prefect van Siena, die het laatste woord heeft. Door het woensdagavond uitgevaardigde decreet van de Italiaanse regering lijkt het echter onwaarschijnlijk dat de wielerwedstrijd kan doorgaan.

Intussen zijn de wielerploegen volledig in het ongewisse, terwijl ze op weg zijn naar Italië. Niet allemaal, want Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott namen het heft eerder al in eigen handen en lieten zelf weten niet naar Italië af te reizen. Het Franse Groupama-FDJ zegt dan weer niet over voldoende renners en staff te beschikken om de Strade Bianche, GP Larciano en Tirreno-Adriatico te rijden. Ineos stopt dan weer met koersen tot 23 maart na het overlijden van ploegleider Nicolas Portal en de onzekere situatie omtrent het coronavirus.