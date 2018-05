Onzekerheid rond BMC zet Van Avermaet aan het denken: "Ik ga mijn laatste grote contract tekenen, alles moet juist zijn" Bart Audoore in Engeland

03 mei 2018

08u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Waar hangt Greg Van Avermaet (32) tegenwoordig uit? In de Tour de Yorkshire, jawel, maar waar zit hij met zijn gedachten? Nog steeds bij dat voorjaar zonder zege? Of is hij vooral bezig met zijn toekomst? Wordt het Bahrain-Merida? Of misschien Quick.Step? Of blijft hij toch gewoon bij BMC? Véél vragen.

Waarom rijd jij de Tour de Yorkshire?

"Omdat ik moet van de ploeg." (lacht)

Je hebt amper twee weken gerust na de klassiekers. Wellicht had je je rentree liever in de Ronde van België gemaakt, juist?

"Als ik had mogen kiezen, dan had ik opnieuw de Ronde van Luxemburg gekozen, begin juni. Die is me vorig jaar goed meegevallen. Dat was een beetje spelen. We waren er de enige WorldTourploeg en het was leuk om meteen weer aan te pikken met een paar overwinningen. Maar Yorkshire is belangrijker voor de ploeg. Sophos, één van onze sponsors, heeft zijn hoofdkwartier in Engeland en zij zijn belangrijk. Pas op, deze koers is magnifiek. Het parcours ligt me echt, er is een goeie sfeer, er is heel veel volk, alleen de datum ligt ambetant. Dit is midden in mijn rustperiode."

