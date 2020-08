Onze wielerman Merijn Casteleyn: “Volgens laatste berichten is Jakobsen in kunstmatige coma gebracht” Redactie

05 augustus 2020

20u41 6 Wielrennen “Het ziet er niet goed uit”, zegt onze wielerman Merijn Casteleyn over de toestand van Fabio Jakobsen (23) na zijn val in de Ronde van Polen. “Volgens de laatste berichten is hij in een kunstmatige coma gebracht.”



Merijn Casteleyn volgt dit jaar Remco Evenepoel voor een documentaire. Onze 20-jarige landgenoot is één van de ploegmaats van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Eén van de cameramannen voor de documentaire was ter plaatse aan de finishlijn. “Hij was er niet goed van”, vertelde Casteleyn in VTM Nieuws.

“Fabio was fel aan het bloeden. Een uur na zijn val lag werd hij nog steeds ter plekke verzorgd. Er wachtte een heli om de renner mee te nemen. Volgens de laatste berichten is Jakobsen in een kunstmatige coma gebracht. Het getroffen jurylid zou nog altijd aan de finish liggen.”

Dylan Groenewegen is in het peloton een man met een reputatie. Vier jaar geleden reed hij Oliver Naesen ei zo na de dranghekken in. “Naesen noemde dat toen crapuleus. Wat misschien ook meespeelde: Jakobsen was één van de coming men in Nederland naast Groenwegen. Misschien speelt dat in het achterhoofd om je dan iets meer te zetten in de sprint.”

