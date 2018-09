Onze videoman gaat vlammen met wonderkind Remco Evenepoel (18): "De nieuwe Merckx? Ik hoor dat niet graag"

Mathieu Goedefroy

24 september 2018

Een opsomming van zijn zeges in 2018 gaan we u besparen - de lijst is gewoon te lang. Het 18-jarige wonderkind Remco Evenepoel wordt nu al de nieuwe Eddy Merckx genoemd, maar als het van hem afhangt doet hij er straks gewoon nog de wereldtitel bij de junioren bij. Onze videoman ging een middag met hem trainen in de Ardennen. "Dat van Eddy Merckx, dat hoor ik eigenlijk niet graag."