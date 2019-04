Exclusief voor abonnees Onze man nestelt zich in Mexico in spoor van Campenaerts: "Best voorbereide poging ooit" Bart Audoore

13 april 2019

10u45 0 Wielrennen Bradley Wiggins is overtuigd dat hij zijn record breekt. Fabian Cancellara noemt hem "een beetje zot". En Kenny De Ketele spreekt over "de best voorbereide poging ooit." Hoe ver is Victor Campenaerts (27) gegaan voor zijn aanval op het werelduurrecord?

Het voorbije weekend ging zijn haar eraf. Meer als gimmick dan echt als onderdeel van een uitgekiende planning - "om de teamgeest te bevorderen", zegt Campenaerts, want ook zijn entourage liet zich kaalscheren. Maar wie weet is dat kale hoofd straks ook goed voor een kwart procent winst in de eindafrekening. Zeker weten dat Campenaerts de impact bestudeerd heeft. Net zoals alles wat hij het voorbije half jaar gedaan heeft.

