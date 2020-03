Exclusief voor abonnees Onze columnist Michel Wuyts stelt alternatieve kalender voor: "Wie gaat een rondecircus van een paar duizend man drie weken opvangen?"



Michel Wuyts

21 maart 2020

00u00 0

"Koersen wij überhaupt nog wel, dit jaar?" Tiesj Benoot stelt een terechte vraag. Die doemgedachte dwaalt ook al een paar dagen door mijn hoofd. Virologen beweren dat een vaccin niet voor volgend jaar beschikbaar zal zijn. Volksverplaatsingen moeten tot dan vermeden worden. Microbioloog Herman Goossens voegt daaraan toe dat als mensen weer gaan reizen een tweede aanvalsgolf van corona niet uitgesloten is. Universiteiten openen hun aula's dit academiejaar niet meer. Het EK voetbal schuift op. Logisch denken zegt mij dat van een Giro en een Tour in het voorziene tijdvak geen sprake kan zijn. Zelfs zonder publiek is koersen utopisch denken. Wie gaat een rondecircus van een paar duizend man drie weken opvangen? Ik kan me niet voorstellen dat de betrokken leiders, Conte en Macron, die verpletterende verantwoordelijkheid willen dragen. Vooruitzien leert mij dat de Vuelta al op 15 augustus in Utrecht van stapel loopt. Mark Rutte kan misschien een 'ja' overwegen, Pedro Sánchez zie ik dat vanuit Madrid niet doen. Hoe ga je overigens in het wielergekke noorden - waar de Vuelta bijna drie weken doortrekt - een afschermplicht afdwingen? De wielerminnaar in me smeekt om een opening naar topsport, de realist voorspelt een langdurig proces in een zo goed mogelijk herstel van de wereldvolksgezondheid.

