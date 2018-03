Onze columnist Boonen dicht Wellens, Teuns en Benoot gouden toekomst toe, maar: "Laat vallen, die grote ronden" Tom Boonen

«Ik heb genoten van Benoot, Wellens en Teuns. Straffe gasten, dat wist ik al langer. Maar ze hebben opnieuw een grens gesloopt. Van hier en daar eens een leuk nummer opvoeren tot nu ook uitpakken in een rittenkoers met naam en faam. Want dat zijn Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico zonder enige twijfel. Na de ‘Grote Drie’ (Tour, Giro en Vuelta) dé belangrijkste ronden van het jaar, samen met Zwitserland. De ervaring leert me dat daar altijd verschrikkelijk hard wordt gereden. Iedereen is fris, iedereen is goed. Het klassieke voorjaar komt eraan en dus wil iedereen scoren. Uitgerekend dat maakt het zo moeilijk om een toptienplaats af te dwingen in het klassement. Als je dat kunt, ben je uitmuntend sterk.»

