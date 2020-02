Exclusief voor abonnees Onze chef wielrennen ziet hoe Teuns favoriet is voor de Omloop: “In het wielrennen staat de wereld op zijn kop tegenwoordig” Marc Ghyselinck

24 februari 2020

04u00 0

Alleen Dylan Teuns die haast maakte. En Remco ­Evenepoel natuurlijk. Maar die doet zaterdag en ­zondag niet mee in het Belgische openingsweekend. Evenepoel is tot nader order geen man van Vlaamse hellingen en bonkige kasseien (Omloop) en ook niet van guur winterweer (Kuurne-Brussel-Kuurne).

Het zomerde in Argentinië. In Portugal was het ook een prettig vakantieweertje. En Evenepoel deed waar hij goed in is: hij verbaasde vriend en tegenstander. Tot volgende maand dan maar weer, in Italië in de Tirreno-Adriatico, voor een nieuwe aflevering in de onstuitbare opmars van Remco E.

