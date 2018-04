Onze Chef Wielrennen ziet hoe Brabantse Pijl Belgische perspectieven opende: "Er is leven na de kasseien" Marc Ghyselinck

12 april 2018

06u00 0 Wielrennen Als het voor de Belgen in de Vlaamse klassiekers niet is gelukt, dan zijn er nog altijd de Waalse klassiekers. Die begonnen gisteren met de Brabantse Pijl en een overwinning van Tim Wellens. Tiesj Benoot werd derde, Pieter Serry was vierde.

Soms moet je een keer het perspectief verleggen. Het is niet omdat je een Vlaamse coureur bent, dat de wereld begint en eindigt op kasseien. Tom Boonen dacht daar wel nog zo over. Drie keer de Ronde van Vlaanderen en vier keer Parijs-Roubaix gewonnen. Maar na Roubaix was het dan ook over voor Boonen. Tijd voor vakantie. Brabantse Pijl? Amstel? Nooit gereden. Waalse Pijl? Luik-Bastenaken-Luik? Nog minder.

