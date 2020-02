Onze chef wielrennen stelde zich in Tirreno reeds vragen bij Astana: “Lutsenko en Fuglsang lijken lieve jongens, zo op het eerste gezicht”

Wielrennen

Jakob Fuglsang en en Alexey Lutsenko worden in verband gebracht met dopingarts Michele Ferrari . Onze chef wielrennen Marc Ghyselinck stelde zich vorig jaar in de Tirreno-Adriatico reeds vragen bij de suprematie van Astana. “Als een ploeg zo domineert, moet je met twee woorden spreken. Wielrennen is een sport waarin niets is wat het lijkt.”