Onze Chef Wielrennen over het afscheid van Sky: “Dit onderstreept de kwetsbaarheid van wielerploegen. BMC hield er al mee op, nu Team Sky. Wie is de volgende?” Marc Ghyselinck

13 december 2018

06u00 0 Wielrennen Is het een verrassing dat Team Sky ermee ­ophoudt? Jazeker. Komt de beslissing ­onverwacht? Dat ook weer niet.

Team Sky is big business. De wielerploeg heeft een jaarbudget van 36 miljoen euro en zo is er geen tweede ploeg. Maar aan de andere kant: 36 miljoen euro is peanuts, als je weet dat het moederhuis Sky Limited in september van dit jaar voor 33 miljard euro aan de Amerikaanse kabelgigant Comcast Corporation is verkocht. Dat is net niet duizend keer het budget van Team Sky. Anders ­gezegd: Team Sky vertegenwoordig 0,1 procent van de waarde van Sky Limited.

Moet Team Sky dan verdwijnen? De nieuwe ­Amerikaanse eigenaars vinden van wel. ­Amerikanen hebben niets met wielrennen. En ­helemaal niet meer sinds Lance Armstrong met pek en veren uit de sport is weggedragen.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN