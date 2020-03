Exclusief voor abonnees Onze chef wielrennen Marc Ghyselinck ziet dat Frankrijk de Tour niet zomaar zal opgeven: “Of dat slim en verantwoord is? Het valt nu te denken van niet” Marc Ghyselinck

25 maart 2020

19u50 4

Zou het van hoogmoed getuigen mocht de Tour de France toch niet worden afgelast? Zou dat een teken van misprijzen zijn, dédain om het op zijn Frans te zeggen, voor wat er in deze wereld tegenwoordig gaande is, als er van de zomer gewoon weer wordt gekoerst in Frankrijk? Is het hautain, geheel naar het beeld van haar organisator, als ASO straks vasthoudt aan haar jaarlijkse wielerhoogmis?

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis