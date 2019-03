Ontsnappingskoning slaat weer toe: De Gendt wint openingsrit Ronde van Catalonië na fenomenale solo XC

25 maart 2019

17u05 0 Wielrennen Thomas De Gendt heeft op fenomenale wijze de openingsrit in de Ronde van Catalonië gewonnen. Onze landgenoot van Lotto-Soudal rondde een solo van zo’n zestig kilometer succesvol af. De Gendt is logischerwijs ook de eerste leider in de Spaanse rittenkoers.

De renners kregen in de Ronde van Catalonië meteen een verraderlijke rit voorgeschoteld. Op het menu: een tocht van 164 kilometer mét onder meer drie hellingen van eerste categorie. Spek voor de bek van ontsnappingskoning Thomas De Gendt. Onze landgenoot van Lotto-Soudal trok met Alexis Gougeard, Ángel Madrazo, Huub Duyn, Álvaro Cuadros en Luis Ángel Maté in het offensief.

Dat de Spaanse rittenkoers De Gendt ligt, is geen geheim. De ‘Schorpioen van Semmerzake’ wist er in het verleden drie knappe ritzeges te boeken en was ook vandaag gebrand op een nieuw huzarenstukje. De Gendt toonde zich vooraan de betere klimmer, greep de meeste bergpunten én gooide op liefst zestig kilometer van de streep iedereen overboord.

Vervolgens bleef de turbo van de Belg op volle toeren draaien, het peloton verloor almaar meer terrein. Op dertig kilometer van de finish bedroeg het verschil 4 minuten en 30 seconden. ’t Was weer zo’n dag. Een ‘Thomas De Gendt-dag’.

In de slotfase knabbelde de grote meute aan de voorsprong van onze landgenoot, maar zijn zege kwam niet meer in gevaar. Zijn vierde triomf in Catalonië was een feit. En of hij in goede doen is: eerder deze maand veroverde hij ook al de bergtrui in Parijs-Nice.

🥇 @DeGendtThomas, guanyador de la primerta etapa!



🇬🇧 De Gendt, #VoltaCatalunya Stage 1 winner! pic.twitter.com/36h6veCWQp Volta a Catalunya(@ VoltaCatalunya) link