Ontmoet Tom Boonen en ontvang een gesigneerd boek 13u54 0 Photo News

Donderdag stellen Tom Boonen en auteur Merijn Casteleyn het boek 'Jaren van Bewondering' (uitgave Borgerhoff & Lamberigts) voor. In het boek komen 50 vrienden en rivalen van de ex-wereldkampioen aan het woord met daarbij telkens een repliek van Boonen. Wij geven aan drie surfers en hun partner de kans om donderdagavond in Vilvoorde de boekvoorstelling bij te wonen in het gezelschap van Boonen en een aantal ex-collega's én een gesigneerd exemplaar te ontvangen.



Om een kans te maken moet u antwoorden op de drie onderstaande vragen en de schiftingsvraag. U heeft tot woensdag om 17 uur de kans om mee te doen. De winnaars worden woensdagavond verwittigd.

Photo News Boonen met zijn trui van wereldkampioen en vier kasseien van Parijs-Roubaix.