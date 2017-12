Ons eindejaarspanel (aflevering #9): "Gilbert of Van Avermaet? Greg heeft regelmaat, Phil is wisselvalliger" Dries Mombert en Frank Dekeyser

08u00 0 RV/Belga/Photonews/TDW "Greg de Ronde, Phil Roubaix", dixit Tomas Van den Spiegel. Wielrennen Nog enkele dagen en dan mogen we definitief de bladzijde omdraaien wat betreft het sportjaar 2017. Een jaar waarin Nafi Thiam, Greg Van Avermaet en David Goffin zouden uitblinken. Maar hoe beleefden andere prominenten uit het wereldje de sportieve prestaties van dit jaar? Wij legden een panel (ex-)sporters op de rooster aan de hand van tien vragen.

Vraag 9: Greg Van Avermaet wil de Ronde van Vlaanderen winnen, Philippe Gilbert mikt op eindwinst in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Wie slaagt als eerste in zijn opzet?

Sabine Appelmans (ex-tennisster): "Greg zou de Ronde van Vlaanderen nog liever winnen dan de Tour, denk ik"

"De ene wil er graag nog twee winnen en de andere één. Dus dan ga ik maar voor Van Avermaet. Als je hem in een dilemma zou laten kiezen tussen de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Vlaanderen dan zou hij nog steeds voor die laatste kiezen. Ik vind het super dat die mannen met zoveel ambitie rondrijden."

Jean-Marie Dedecker (ex-judobondscoach): "Gilbert is te wisselvallig"

"Greg Van Avermaet, want Gilbert is wisselvallig. Het ene jaar rijdt hij de stenen uit de grond, het andere is het zoeken naar een deuk in een pakje boter."

TDW

Marc Degryse (ex-voetballer): "Net iets meer twijfels bij Gilbert"

"Van Avermaet. Hij heeft het in zich. Met de nodige focus moet het lukken. Bij Gilbert twijfel ik net iets meer."

Johan Museeuw (ex-wielrenner): "Voor Greg is de opdracht iets makkelijker"

"Voor Greg is de opdracht iets makkelijker, denk ik. Ook ik kies dus voor Van Avermaet."

Dominique Monami (ex-tennisster): "Gilbert kan schitteren"

"Greg is constanter in wat hij doet. Gilbert kan af en toe schitteren, dus ik weet het niet goed. Ik denk dat Van Avermaet iets meer regelmaat heeft."

Photo News

Ingrid Berghmans: (ex-judoka): "Ik denk Van Avermaet"

"Ik denk Van Avermaet."

Tomas Van den Spiegel (ex-basketter): "Greg de Ronde en Phil Roubaix"

"Ik geef ze allebei een kans: Greg wint de Ronde en Phil Roubaix."

José De Cauwer (ex-wielerbondscoach): "Het kan voor beiden"

"Laat ons Greg een streepje voor geven, maar het kan voor allebei. Gezien zijn kwaliteiten is het voor Van Avermaet iets makkelijker om een monument binnen te halen. Het feit dat die wens voor de Ronde van Vlaanderen zo uitgesproken is, maakt het natuurlijk wel niet simpel. Dat zorgt voor wat druk. Bij Gilbert moet niets en mag alles. Dus ja, ook voor hem kan het. Ik denk dan wel iets meer aan Parijs-Roubaix, want Milaan-Sanremo is de laatste jaren echt een loterij geworden."

BELGA