Onlangs vroeg hij zich af waarom Evenepoel niet nóg beter zou worden dan hem, nu zegt Merckx: “Met Remco is niets onmogelijk” JDK/ODBS

21 februari 2020

17u09 0

Nu al wordt Remco Evenepoel (20) de nieuwe Eddy Merckx genoemd. Voor Merckx (74) gaat die vlieger op. Meer zelfs: op de recentste Kristallen Fiets, vroeg het Belgische wielericoon bij uitstek zich zelfs af of Evenepoel niet nóg beter zou worden. Dit seizoen doet Remco alvast meer dan bevestigen. Na de eindzege in San Juan zit hij ook in de Algarve alweer in de pole. Merckx ziet niet in waarom hij die niet zou winnen, net zoals hij Evenepoel ook ziet schitteren in de zijn eerste grote ronde straks, de Giro. “Waar liggen zijn grenzen? Dat weten we nog niet. Hij is alvast in alles bekwaam. En met Remco is niets onmogelijk.”

