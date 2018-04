Ongenaakbare Van der Breggen onderstreept heerschappij met nieuwe zege in Luik-Bastenaken-Luik: "En nu even rust" XC

22 april 2018

15u03

De Nederlandse Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) heeft de tweede editie van Luik-Bastenaken-Luik voor dames gewonnen. Ze haalde het zondag voor de Australische Amanda Spratt en haar landgenote Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott). Ook vorig jaar toonde Van der Breggen zich de sterkste.

De vroege vlucht kwam op naam van drie rensters: Vita Heine, Louise Norman Hansen en Rachel Neylan. Ze reden maximaal 1:15 voorsprong bij elkaar. Maar op de eerste van vier hellingen, de Côte de la Vecquée, zakte hun voorsprong snel tot onder de 20 seconden, wat Julie Van De Velde van Lotto Soudal Ladies inspireerde om de oversteek te maken naar voren.

Heine was intussen weggesprongen vooraan, Van De Velde beende haar bij en ze reden samen over de top, al was het peloton niet ver. In de afdaling zagen ze de groep met favorieten terugkeren, op 52 km van het eind was alles te herdoen.

Met nog 47 km voor de boeg wilde Claudia Koster La Redoute niet afwachten en anticipeerde ze door in de aanval te gaan. Zonder succes, Boels-Dolmans hield het peloton in een stevige greep.

Wat later liet de Nederlandse ploeg Alena Amialiusik wel gaan, Pauline Ferrand-Prévot counterde en zou al snel alleen op pad trekken en een bonus van 45 seconden verzamelen.

Boels-Dolmans panikeerde niet. Op de derde helling, La Roche Aux Faucons, dichtte Van der Breggen de kloof op de Française. In haar zog zouden ook Ashleigh, Annemiek van Vleuten en ploegmate Megan Guarnier aansluiten. Ferrand-Prévot kon het tempo niet volgen en viel af. Het kwartet reed 20 seconden voorsprong bij elkaar, maar zou nog tien dames zien aanpikken.

Voor Amanda Spratt, ook al aanvalslustig in de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race, ging het niet snel genoeg en ze trok in de aanval. In geen tijd had ze 50 seconden voorsprong en Boels-Dolmans moest alles uit de kast halen om haar terug te nemen. Het was Anna van der Breggen zelf die de kloof zou moeten dichten op de laatste helling van de dag. Moolman volgde gezwind, maar zou wat later die inspanning moeten bekopen.

De Nederlandse kwam bij de Australische, maar die moest in de slotkilometer het hoofd buigen. De zege was dus voor Van der Breggen, Spratt finishte op zes seconden. Van Vleuten won bijna een minuut later de sprint om de derde plaats voor Moolman.

Marianne Vos na valpartij naar ziekenhuis

Marianne Vos heeft een schouderblessure opgelopen bij een valpartij tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Een scan in een ziekenhuis moet uitwijzen of de Nederlandse wielrenster haar sleutelbeen heeft gebroken.

Vos kwam ten val tijdens de afdaling voor Roche aux Faucons, zo'n veertig kilometer voor de finish. Aanvankelijk leek er weinig aan de hand, maar na de koers werd toch besloten om naar het ziekenhuis te gaan.

Van der Breggen: "En nu even rust"

"Het was een zware week met ook nog de Amstel Gold Race afgelopen zondag. Maar kijk, we winnen drie keer met de ploeg en dat voelt ongelooflijk goed."

Van der Breggen startte als topfavoriete in Luik. "En is dat is niet altijd gemakkelijk", sprak ze na afloop. "Er is veel druk, mensen verwachten veel van jou en je kan niet alle koersen rijden. Ik ben blij dat ik mijn programma heb gevolgd en top was deze week. We winnen met Chantal Blaak de Amstel Gold Race en ik pak de andere twee zeges. Dit is een ongelooflijke ploeg, met echt een vechtersmentaliteit. Iedereen rijdt voor elkaar. De ploeg hield me vooraan in de afdaling, deed zijn werk in de achtervolging, echt geweldig."

Op een bepaald moment liep Amanda Spratt bijna een minuut uit in de finale. "Ik panikeerde niet", zei Van der Breggen. "Ik voelde me goed, maar we wisten ook wel dat we haar niet meer dan een minuut moesten geven. Dan is het een beetje gokken. Ik had nog Megan (Guarnier) in steun en er waren ook nog enkele meisjes van Canynon in de achtervolgende groep. We mochten haar niet te snel grijpen, maar haar ook niet te ver laten uitlopen en te lang wachten. Het draaide nog goed uit, ik greep haar op de laatste klim en dan was er nog de finish naar Ans die ook stevig omhoog gaat. Natuurlijk was ik nog niet zeker van winst toen. Maar ik wist wel dat Amanda al veel had gegeven en gelukkig bleek dat op het eind, toen ik van haar weg kon rijden. Ik ben zeer blij met deze zege. Het ziet er misschien allemaal gemakkelijk uit, maar dat is het niet. Aan zo'n prestatie gaan veel trainingsarbeid en opofferingen vooraf. Al dit werk wordt nu beloond en dat doet me plezier, voor mezelf en voor de ploeg. Hierna neem ik een weekje rust. Dat heb ik wel verdiend."