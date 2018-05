Onderzoek zaait twijfels rond positieve dopingplas Chris Froome: "Onwettig gebruik onmogelijk aan te tonen" GVS

07 mei 2018

16u42

Bron: The Times Wielrennen Het Nederlandse 'Centre for Human Drug Research' (CHDR) twijfelt aan de positieve dopingtest van Chris Froome. Volgens de onderzoeksinstelling kunnen 15,4 percent van alle geteste salbutamol-waarden onterecht tot een positieve plas leiden. Wellicht worden de bevindingen tijdens de aanslepende juridische strijd gebruikt om de onschuld van de viervoudige Tourwinnaar aan te tonen.

Froome testte in de laatste week van de Vuelta positief op salbutamol. Er werd een waarde van 2000 nanogram per milliliter aangetroffen, exact het dubbel van de hoeveelheid die door het wereldantidopingagentschap (WADA) is toegestaan. De Brit stelde het middel op medisch voorschrift in te nemen om zijn astma onder controle te houden, maar krijgt al maanden de wind van voren. Het juridisch gevecht is nog niet ten einde, waardoor de kopman van Team Sky tot ongenoegen van velen vorige week gewoon aan de start van de Giro verscheen.

Een paper van het Nederlandse 'Centre for Human Drug Research' (CHDR) brengt echter nieuwe inzichten in alle heisa. De studie werd vorige week gepubliceerd in het gerenommeerde 'British Journal of Clinical Pharmacology' en gisteren bondig samengevat door 'The Times'. De belangrijkste vaststelling van de doorgedreven studie: liefst 15,4 percent van alle geteste salbutamol-waarden vallen onterecht positief uit. "Het verschil tussen acceptabel en onacceptabel gebruik van salbutamol is bij een drempel van 2000 ng/ml onmogelijk aan te tonen. Vele overtredingen zijn dus gebaseerd op foute informatie, het is onaanvaardbaar om een sporter af te rekenen op het gebruik van dit middel", klinkt het in de studie.

(lees verder onder de foto)

Amper voordeel

Bovendien twijfelt het CHDR aan de winst dat een wielrenner heeft bij het gebruik van het middel. “Het is mogelijk dat het een voordeel oplevert in de sport, maar alleen in zeer hoge contracties voor zeer korte tijd", luidt het.

De publicatie kan alvast een boost zijn voor de topadvocaten van de Brit in de aanslepende juridische strijd. WADA blijft echter overtuigd van hun eigen wetenschappelijke bevindingen en maakt zich niet ongerust. "We hebben het artikel gelezen, maar zien geen reden om onze mening in de zaak te veranderen. De huidige drempelwaarde is correct, onze ideeën zijn gebaseerd op wetenschappelijk werk dat de laatste 20 jaar is gepubliceerd." Wordt vervolgd...