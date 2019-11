Onderzoek van laptop ex-dokter Team Sky toont aan: “Freeman bestudeerde medisch effect testosteron” MG

21 november 2019

19u49 0 Wielrennen Dokter Richard Freeman verzamelde medische en wetenschappelijke informatie over het effect van testosteron voor duursporters. Dat blijkt uit onderzoek van de laptop van de Britse ex-dokter van Team Sky en British Cycling.

Richard Freeman staat tijdens hoorzittingen van de British General Medical Council in Manchester terecht voor mogelijke medische wanpraktijken toen hij als wielerarts actief was bij Sky en de Britse nationale ploeg.

De dokter bestelde in april 2011 dertig verpakkingen Testogel, dat is een testosteronpreparaat. Die bestelling kwam er, zo verklaarde hij twee weken geleden, nadat hij door zijn baas Shane Sutton onder druk werd gezet. Freeman zei dat Sutton erectieproblemen had.

Zijn wetenschappelijke belangstelling in het effect van testosteron op de prestatie van duursporters, geeft nu een andere lezing van het verhaal.

Woensdag getuigde professor David Cowan, een Britse anti-dopingexpert, dat Richard Freeman wel “erg veel interesse had in het monitoren van de testosteronspiegel van renners”. Freeman had volgens professor Cowan een “grote kennis terzake”.

Voorlopig blijkt niet dat Freeman renners ook met testosteron heeft behandeld. (MG)