Exclusief voor abonnees Ondertussen werkt Evenepoel zijn eerste hoogtestage af: "Ik ben een trotse Belg" Joeri De Knop

15 juli 2019

06u34 0 Wielrennen Hoog en droog, zit hij in Livigno. De nieuwste Belgische wielersensatie Remco Evenepoel (19) bereidt er het tweede deel van zijn nú al geslaagde debuutseizoen voor. En houdt ondertussen één oog op de Tour, zíjn 'koers van de toekomst'. "Fantastisch, wat de andere Belgen klaarspelen."

Hoe is het daar, boven op de berg?

"Prima. De eerste dagen was het serieus aanpassen en opletten wat ik deed. Mijn lichaam is het niet gewoon om op grote hoogte te verblijven en te trainen. Dus gaf ik het rustig de tijd om te acclimatiseren. Ik had het gevoel dat het niet zo vlot liep. Niet abnormaal, natuurlijk. Twee intensieve tochten later ben ik er volledig door. Vandaag (gisteren, red.) is een rustdag. Die doet extra deugd. Ik voel me heel goed nu."

