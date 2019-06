Ondanks valpartij boekt Evenepoel eerste eindzege in rittenkoers, slotrit Baloise Belgium Tour is voor Coquard

AB

16 juni 2019

14u59

Bron: Eigen berichtgeving 4 Wielrennen Remco Evenepoel heeft zijn eerste eindzege in een rittenkoers geboekt. De 19-jarige neoprof van Deceuninck-Quick.Step kwam in de slotkilometer ten val, maar zonder erg. Hij kwam met de glimlach over de finish. De zege in de slotrit was voor Bryan Coquard (Vital Concept). De Fransman haalde het voor Pierre Barbier (Roubaix Lille Métropole) en Emils Liepins (Wallonie-Bruxelles).

Limburg was vandaag het decor voor de 158 kilometer lange slotrit in de Baloise Belgium Tour. De renners trokken van Tongeren naar Beringen, waar drie lokale ronden moesten afgelegd worden.

‘t Was lang wachten vooraleer er een vroege ontsnapping tot stand kwam - het peloton viel geen seconde stil. Na ongeveer 75 kilometer konden Bizhigitov (Astana), Clarke (Trek-Segafredo), Van Asbroeck (Israel Cycling Academy), Liepins (Wallonie-Bruxelles), Van Melsen (Wanty-Gobert) en Van Hoecke (nationale selectie) dan toch een kloof slaan. Het zestal kreeg nooit meer dan twee minuten. De troepen van Deceuninck-Quick.Step controleerden in het peloton in dienst van hun sprinter, Fabio Jakobsen. Ook de andere sprintersploegen, Corendon-Circus voor Tim Merlier en Vital Concept voor Bryan Coquard, verzetten veel werk in de achtervolging.

Zware valpartij

De vroege vluchters werden in de slotkilometer gegrepen, zoals voorspeld kregen we een massasprint. Die spurt werd ontsierd door een zware valpartij. Ook leider Evenepoel ging tegen de vlakte, maar zonder erg. Hij steekt de eindzege in de Baloise Belgium Tour op zak - de eerste eindzege in een rittenkoers uit zijn nog jonge carrière. Bryan Coquard kreeg vrije baan en was duidelijk de snelste van de resterende renners. Hij haalde het voor Pierre Barbier en Emils Liepins.