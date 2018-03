Ondanks superbenen doorstond Sep Vanmarcke doodsangsten uit: "Levensgevaarlijk" ODBS

Wielrennen

19u18

Bron: VRT 24 Wielrennen Een opvallend sterke Gent-Wevelgem van Sep Vanmarcke. Kan hij volgende zondag zijn ultieme droom realiseren in de Ronde? Misschien leunt Vanmarcke wel nog nooit zo dicht tegen zijn absolute topvorm aan als dit jaar.

De Kortrijkzaan maakte vrijdag in Harelbeke al indruk met een geweldige remonte na een val, vandaag deed hij dat op de Kemmelberg. Waarna hij in de finale de enige was die nog iets van aanval die naam waardig in huis had, om de krachtmeting der elitespurters te vermijden. Tevergeefs, maar het toont wel dat Vanmarckes lichaam en geest klaar zijn voor zijn grote afspraken van 2018.

"Spijtig dat de koers niet harder werd gemaakt", sprak de renner van Drapac-Cannondale die uiteindelijk 21ste werd. "Zelfs in de heuvelzone of in de Moeren werd er niet echt doorgekoerst. Het was lang levensgevaarlijk met veel te veel jongens die wriemelden. De Kemmelberg was een van de weinige hellingen waar ik echt kon doorkoersen. Daar heb ik dus ook alles gegeven, in de hoop dat daar een groepje uit ontstond. Ook de 'Plugstreets' zorgden voor afscheiding zodat het kaf wat van het koren gescheiden werd, maar uiteindelijk was het te weinig."

Waardoor er voor Vanmarcke weinig opzat dan met het elitegroepje naar de finish in Wevelgem te trekken. Met daarbij ook nog zijn ploegmaat Sacha Modolo. Gelukkig stelde ploegleider Andreas Klier dat Modolo in het wiel van Viviani moest zitten en Vanmarcke zijn eigen kans nog mocht gaan. Dat deed Vanmarcke. "Het was wachten op het goeie moment, tot het tempo even stilviel. Maar Quick.Step, Bora en Mitchelton hielden het tempo hoog en met de tegenwind kon ik de kloof niet uitdiepen."

Waarna Vanmarcke nog even terugkwam op die massale valpartij vrijdag op 110 kilometer van de finish, waarbij vijf van zijn zes ploegmaats betrokken waren. Vanmarcke had pijn aan heup en rug, maar tekende nog voor een spectaculaire comeback. "Ik heb daar wel twee minuten tegen de grond gelegen, waarna we drie minuten achterstand hadden op het peloton. Na tachtig kilometer achtervolgen was ik er dan op twintig kilometer van de finish wel terug bij, maar ik was ook helemaal kapot."