Ondanks screening stierf Jarne Lemmens (15) aan hartfalen IBO/TVP

22 mei 2019

07u12 6 Wielrennen De 15-jarige wielrenner Jarne Lemmens is overleden aan hartfalen. Dat heeft een autopsie uitgewezen.

De renner van Avia-Rudyco-Janatrans uit Opwijk overleed in de nacht van zondag op maandag in zijn slaap. Hij is de derde jonge wielrenner in amper dertien maanden die plots overlijdt. Jarne Lemmens had bij de start van het seizoen nog een cardiogram laten nemen zodat hij een wedstrijdlicentie van de Belgische Wielerbond kon verkrijgen. “Daar waren geen afwijkingen aan het licht gekomen”, zegt zijn vader. Wanneer iemand op jonge leeftijd plots sterft, gaat dat volgens cardioloog Pedro Brugada vaak om het Brugada-syndroom: een erfelijke aandoening die door hem werd ontdekt en die zorgt voor een storing in de prikkels van het hart. Die aandoening komt niet altijd aan het licht bij een cardiogram.