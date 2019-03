Ondanks dapper weerwerk Quintana pakt Bernal eindzege Parijs-Nice, Izagirre wint slotrit, De Gendt is bergkoning GVS

17 maart 2019

16u45

Wielrennen Ion Izagirre Insausti (Astana) heeft de pittige slotetappe van Parijs-Nice gewonnen. De Spanjaard kwam solo over de finish, Oliver Naesen werd knap tweede. Een moedige Nairo Quintana legde z'n Colombiaanse landgenoot Egan Bernal het vuur aan de schenen om eindwinst, maar de Sky-renner hield uiteindelijk stand. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) kroonde zich tot bergkoning.

De Franse rittenkoers eindigde met een pittige etappe in en rond Nice, want er lagen zes beklimmingen verspreid over 110 kilometers op het traject. Sky-leider Bernal moest nog één klus klaren, terwijl De Gendt z’n bollentrui wilde veilig stellen.

De avonturier van Lotto-Soudal vatte onmiddellijk de koe bij de horens. Hij trok na de start in het offensief en rondde als eerste de Côte de Levens - goed voor zeven punten. Nadien nestelde hij zich in een ruime kopgroep en kwam hij op de Côte de Chateauneuf als tweede boven, waardoor hij nog eens vijf stuks aan zijn puntentotaal toevoegde. Omdat een vluchtend trio alle punten op de Col de Calaïson - de derde helling - in de wacht sleepte, werd de kloof mathematisch onoverbrugbaar. Mission accomplished. De Gendt kroonde zich tot bergkoning.

Moedige Quintana

Op de Calaïson hadden dus drie renners de ruime kopgroep vaarwel gezegd. Matteo Trentin gaf de aanzet, Tejay Van Garderen en Julien El Fares glipten mee. Even later animo in het peloton, want op de volgende klim achtte Nairo Quintana zijn moment gekomen. De Colombiaan stond in het klassement op 46 seconden van Bernal en maakte samen met ex-laureaat Soler in één trok de tocht naar de achtervolgende groep. Even later was ook koploper Van Garderen, die afscheid had genomen van Trentin en El Fares, eraan voor de moeite. Zo kregen we elf leiders. Daarbij ook Oliver Naesen, die eveneens dienst uitmaakte van de ruime kopgroep en via de achtervolgende groep en de impulsen van Quintana weer naar voren werd geloodst.

Naesen tweede

Bij Sky hadden ze een vette kluif aan het dappere weerwerk van Quintana. Ondanks Bernal omringd was door vijf pionnetjes, schommelde de achterstand steevast rond de 50 seconden. Zo fietste Quintana een hele poos rond als virtuele eindwinnaar. De berggeit van Movistar moest de allerlaatste klim van Parijs-Nice wel zonder ploegmaat aanvatten, want Soler voelde na berewerk het zuur in de benen lopen. Cruciaal, want in het peloton trok Sky het tempo met een ruk de hoogte in. De kloof van Quintana verminderde kilometer na kilometer, Bernal zou z’n eindwinst redden.

Ion Izagirre Insausti maakte van de laatste hindernis dan weer gebruik om met een snedige versnelling een gooi te doen naar de ritzege. De Spanjaard van Astana pakte in een mum van tijd 20 seconden en schreef de netelige slotrit van Parijs-Nice op zijn naam. Naesen sprintte naar een knappe tweede stek. In het zog van onze landgenoot kwamen Quintana en Bernal uiteindelijk zij aan zij over de meet.

🏁 Ion Izaguirre en solitaire, Egan Bernal remporte #ParisNice. 🏆



🏁 Ion Izaguirre claims the final stage win, @Eganbernal the overall victory. 🏆 pic.twitter.com/acFVIVtmhN Paris-Nice(@ ParisNice) link