Ondanks aanslepende rechtszaak is klassiek voorjaar mogelijk voor Van Aert: "Vanaf 1 maart bij wegploeg"

24 oktober 2018

07u33 0 Wielrennen September 2019. Eerder zal Wout van Aert (24) het verdict in de rechtszaak tegen zijn ex-ploeg Sniper Cycling niet kennen. Obstakel in de zoektocht naar een nieuw team? Nee, maakt zijn verdediging zich sterk. “Niets wat een transfer tegen 1 maart in de weg staat.”

Niemand die gisternamiddag zijn opwachting maakte op de arbeidsrechtbank in Mechelen. Wout van Aert (op stage), Nick Nuyens noch Chris Compagnie. Ook hun respectievelijke raadsheren Walter Van Steenbrugge en Rudi Desmet bespaarden zichzelf de trip. “Omdat er onderling een procedurekalender werd opgemaakt, met de termijn waarin de conclusies moeten worden voorgelegd en een pleitdatum. Alle partijen krijgen die eerstdaags in de bus”, aldus Van Steenbrugge. Concreet gaat het, wat de conclusies betreft, over tien maanden. Pleiten kan pas één maand later. Zodat ten vroegste eind september 2019 een uitspraak mag worden verwacht.

De zoektocht naar een wegteam voor 2019 lijkt het niet te blokkeren, zeker omdat Van Aert momenteel contractloos is. Van Steenbrugge: “Uiteraard moet de Internationale Wielrenunie (UCI) daarin worden gekend. We zijn er volop mee bezig. De UCI vroeg een bewijsstuk van de ‘dringende reden’ die tot de eenzijdige contractbreuk met Sniper Cycling heeft geleid. Dat hebben we hen bezorgd. In december verwachten we een positief signaal.”

Moment waarop Van den Bosch de onderhandelingen met Van Aerts nieuwe team zal kunnen intensifiëren en afronden. “Bedoeling is om Wout vanaf 1 maart 2019 onder contract te krijgen.” Lees: aan de vooravond van de start van het klassieke voorjaar (Omloop op 2 maart, Kuurne-Brussel-Kuurne op 3 maart), waarin Van Aert opnieuw een hoofdrol wil spelen. Keurig op tijd. “Jumbo zou uiteraard de meest logische piste zijn. Met het Nederlandse WorldTourteam gaan we eerst aan tafel. Dat lijkt me niet meer dan fair. Voor alle duidelijkheid: er is nog niets getekend. Ook niet voor 2020. Los van de intentieverklaring van Wout, moet alles nog worden gefinaliseerd.”