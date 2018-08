Onbekende Nederlander valt vanavond werelduurrecord aan: "Dit is precies waar ik goed in ben, een uur lomp hard trappen" Peter Luysterborg

22 augustus 2018

11u03

Bron: AD/NOS 0 Wielrennen Dion Beukeboom. Wellicht hebt u nóóit van hem gehoord, maar dat kan vanavond veranderen. Dan doet de 29-jarige Nederlander in het Mexicaanse Aguascalientes een aanval op het werelduurrecord van Bradley Wiggins. Eén metertje beter doen dan de 54 kilometer en 527 meter van 'Sir Bradley' volstaat. Een ridicule onderneming van een onbekende coureur, of een missie met kans op slagen?

"Ik heb nog steeds niet de illusie dat ik een betere wielrenner ben dan Bradley Wiggins", zegt Beukeboom op de website van de Nederlandse wielerbond. "Maar Jim heeft mij laten inzien dat Wiggins zijn record niet onder ideale omstandigheden reed."

'Jim', dat is Jim Van den Berg, een bewegingswetenschapper die werkzaam is voor wielerlab Robic in Amsterdam. Volgens berekeningen van Van den Berg moet Beukeboom, een reus van 2m01, fysiek in staat zijn om het record van Wiggins naar de archieven te fietsen. Van den Berg: "Ik snap wel dat de buitenwacht naar ons kijkt met de gedachte: 'wie denken die gasten wel niet dat ze zijn?' Maar als je het uurrecord van Wiggins onder de loep neemt, zie je dat het vooral een commercieel feestje rondom het afscheid van zijn profcarrière was. Wij, en ook het team rondom Wiggins, weten dat het record nóg scherper kan."

Beukeboom waagt zijn kans op de wielerbaan van het Mexicaanse Aguascalientes, 1.887 meter boven zeeniveau. Sinds begin augustus bevindt de 29-jarige Amsterdammer zich op grote hoogte in Mexico. Beukeboom, drievoudig Nederlands kampioen op de achtervolging, gelooft erin dat zijn missie kans op slagen heeft.

Lomp hard trappen

"Voor ik hardop uitsprak dat ik de afstand van Wiggins wilde breken, moest ik daadwerkelijk in mezelf gaan geloven", zegt Beukeboom. "Dat duurde lang. Ik moest geloven in het slagen, in het succes. Dat was mentaal een flinke stap. Maar uit berekeningen van Jim blijkt dat het record van Wiggins haalbaar is. Als ik eerlijk ben, is zo’n werelduurrecordpoging precies waar ik goed in ben: een uur lomp hard trappen. Uiteraard zou ik extreem teleurgesteld zijn als ik faal. Maar niemand zal boos zijn als het mij niet lukt, dus als ik het niet haal: even goede vrienden. Maar één ding weet ik wel, het gaat ontzettend veel pijn doen."

Om die lijdensweg een beetje te verzachten, is een mentale strategie uitgedacht. Het uur wordt verdeeld in vijf blokjes van twaalf minuten. Zo moet Beukeboom in het eerste deel denken aan zijn ritme, daarna aan de juiste lijnen op de wielerbaan, vervolgens aan zijn positie op de fiets en in het vierde blok aan zijn ademhaling. In blok 5 worden alle blokken nog eens kort herhaald.

Beukeboom waagt zijn werelduurrecordpoging vanavond vanaf 21 uur Belgische tijd.