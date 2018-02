OMLOOP RETRO: Sprint der stervende zwanen in de gietende regen, Langeveld klopt Flecha met een half wiel Dries Mombert

24 februari 2018

07u30 0 Wielrennen De koers is in het land en dat is voor ons het perfecte moment om in de geschiedenisboeken te duiken. Een heroïsche editie, een vergeten winnaar of gewoon zomaar. Vandaag rakelen we de Omloop van zeven jaar geleden nog eens op. Hét gloriemoment van Sebastian Langeveld.

Straks is hij er voor de achtste keer bij aan de start in Gent. En dan nog wel als één van de vier ex-winnaars. Naast Philippe Gilbert, Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet bolt ook Sebastian Langeveld om 11u45 als oud-winnaar van de Omloop uit het Kuipke. De Nederlander van Education First-Drapac behaalde in het openingsweekend van 2011 de grootste zege uit zijn carrière, net voor de neus van Juan Antonio Flecha. Maar hoe ging dat nu ook alweer?

Boonen opent op de Taaienberg

Greg Van Avermaet zei het deze week nog: "Vroeger wist je dat het zou gebeuren op de Taaienberg. Daar moest je vooraan zitten, wilde je een rol van betekenis spelen in de finale." In 2011 was dat op het 'oude' parcours van de Omloop inderdaad nog het geval. Tom Boonen luidde met panache de finale in van de 66ste Omloop. De voormalige wereldkampioen schudde op 'zijn' berg als eerste aan de boom. Veel verder dan een lichte afscheiding kwam hij niet. Alle favorieten tekenden present met naast Boonen een sterke Hushovd, een gebeten titelverdediger Flecha en een stoïcijnse Gilbert, die het in zijn latere wonderjaar zelfs zonder mouwstukken deed in een uitgeregende koers.

Langeveld prikt op ruim 50 kilometer van de aankomst

Met de volgende hindernis in zicht zet Jos van Emden zich op kop. Met Lars Boom en Sebastian Langeveld heeft Rabobank twee outsiders in het eerste peloton zitten. Dat terwijl Stijn Devolder vanuit de achtergrond probeert terug te slaan. De Belgische kampioen komt op dat moment net te laat, want vanachter de lange rug van Van Emden waagt Langeveld schoorvoetend zijn kans. De kleine Nederlander sluipt bergop de Eikenberg weg. Niemand van de favorieten reageert. Het is zowaar Yoann Offredo die voor een impuls zorgt. Geen van de grote namen lijkt het gevaar in te zien, hoewel Langeveld twee jaar voordien Stijn Devolder bijna kon bijbenen op weg naar zijn tweede Ronde van Vlaanderen.

Favorieten zitten gevangen

Zonder oortjes (in 2011 werd de Omloop zonder radiocommunicatie met de volgwagen verreden) blijft Langeveld uitlopen op de nietsvermoedende favorieten. Wanneer Boonen en de zijnen zich op de Haaghoek plots ongerust beginnen maken, loopt de achterstand niet terug. Integendeel, Langeveld loopt steeds verder uit. Titelverdediger Juan Antonio Flecha krijgt het op zijn heupen en zorgt op de Leberg voor een schifting. De Spanjaard van Team Sky krijgt met Boom, Roelandts, Steegmans en Terpstra een groep meesterknechten mee. Niemand die zijn kaarten op tafel wil gooien.

Flecha speelt ridder of mis

Daarvoor zou het uiteindelijk wachten worden tot de Paddestraat. Flecha en Roelandts leggen de grootste zin tot initiatief aan de dag. Mede door een valpartij staan de twee er plots alleen voor. Flecha trekt ongenadig door en zet zijn concurrent op zijn plaats. De Spanjaard wil zijn titel van het jaar voordien in de Omloop met succes verdedigen en knaagt seconde per seconde aan de anderhalve minuut voorsprong van Langeveld. Een haast gereden koers krijgt dan toch nog een spannende wending.

Duel op laatste kasseipartij

In stilaan apocalyptische omstandigheden komt de trein van Flecha helemaal onder stoom. Langeveld begint na zijn lange onderneming stilaan aan kracht in te boeten. Na de kasseien van de Lange Munte bedraagt het verschil nog 15 seconden. De afstand naar de meet in Gent nog een kleine twintig kilometer. Een duel man tegen man. De rest volgt op twee minuten en doet alvast niet meer mee voor de zege.

Met twee naar Gent

Flecha lijkt de eerste te worden die kraakt. De Spanjaard blijft na zijn helse achtervolgingstocht steken op een tiental seconden. Net op het moment dat het gat weer groter wordt, recht Langeveld plots de rug. De Nederlander - die zonder oortjes niet weet dat Flecha op dat moment niet meer nadert - besluit om zich te laten inlopen en snel nog wat bij te eten. Flecha plooit zich dubbel om het gaatje te dichten. Met twee trekken ze de Gentse binnenstad in voor een prangende finale.

Toch Flecha?

Op vijf kilometer van de streep probeert Flecha Langeveld toch nog eens te ringeloren. De demarrage is net niet snedig genoeg om de Rabobank-renner te verrassen. Het gepoker in de regen begint. De twee sur-placen om de haverklap. Praten met elkaar. Springen het trottoir op om de ander toch maar de kop op te dringen. Een splijtende demarrage blijft uit.

Sprint der stervende zwanen

Aan de Overpoortstraat melden twee afgepeigerde lichamen zich op het appel. De regen en vooral de wedstrijd hebben hun tol geëist. Op de koop toe moet nog gesprint worden om de zege. Kan Flecha voor het tweede jaar op rij de Omloop op zijn naam schrijven of kan Langeveld zich op 26-jarige leeftijd helemaal op de kaart zetten als klassiek renner?

Langeveld met een half wiel

Halverwege de Gentse uitgaansbuurt is het Langeveld die de sprint op gang trekt. Veel snee zit er niet op, maar ook bij Flecha is het vet helemaal van de soep. De Spanjaard komt naast de Nederlander. Zelfs even erover. Op de meet is het verschil niet te zien, tot Langeveld de handen in de lucht gooit. Langeveld wint met een half wiel!

Grootste zege

De Omloop van 2011 zou tot op vandaag de grootste zege blijven uit Langevelds carrière. De Nederlander won in 2014 wel nog het nationale kampioenschap, maar slaagde er vervolgens niet echt in om de lijn door te trekken als winnaar in de klassiekers. Langeveld reed na zijn zege in de Omloop nog naar diverse ereplaatsen in de Ronde van Vlaanderen (5de in 2011, 10de in 2013 en 2014) en Parijs-Roubaix (7de in 2013 en 8ste in 2014). Na twee pechjaren stak Langeveld vorig jaar weer de neus aan het venster in die laatste wedstrijd met een derde plaats tot gevolg achter Greg Van Avermaet en Zdenek Stybar. Benieuwd of de Nederlander dit jaar weer met de successen kan aanpikken.