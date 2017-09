Oliver Naesen wint voor eigen volk Memorial De Bruyne PL

19u39

Bron: Belga 5 TDW Wielrennen Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale) heeft de Memorial Fred De Bruyne gewonnen, met start en aankomst na 162,4 km in Berlare. De 27-jarige streekrenner haalde het licht afgescheiden voor Dimitri Peyskens en de Albanees Sefa Ylber. Jens Debusschere werd vierde.

29 renners trokken de voorlaatste ronde in met een voorsprong van 46 seconden op het peloton. Dat gooide de handdoek en de omvangrijke kopgroep begon met een voorsprong van 1'30" aan de slotronde. In volle finale versnelden Naesen, Peyskens en Ylber, en in die volgorde kwam het drietal ook over de meet. Belgisch kampioen Naesen won zo voor de derde keer de Memorial Fred De Bruyne.



"Winnen is altijd leuk, zeker wanneer het in je eigen gemeente is", vertelde Naesen. "Ik heb hier tal van supporters. Ook veel ex-schoolkameraden zijn speciaal naar deze koers afgezakt om mij te zien rijden. Wel, als je dan kan winnen, geef je die mensen toch iets moois terug. Onderschat zo'n kermiskoers maar niet. Hier werd enorm hard gereden. Dit kan je niet vergelijken met een training. Het ging hier meermaals op de kant. Ik werd ook heel de koers geviseerd, maar dat is wel logisch als je met deze trui en in eigen streek koerst. Ik rijd nu onder andere nog de Eurometropool, Binche-Chimay-Binche en Parijs-Bourges. Na een verfrissende douche ga ik hier vanavond wel nog wat feesten. Niet te veel, want het seizoen is zeker nog niet gedaan."